قتل یا حادثہ: دہلی میں بند کارسے لاشیں برآمد
کرائم ٹیم نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش کر دی ہے۔ دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔
Published : March 11, 2026 at 10:45 AM IST
نئی دہلی: باہری شمالی دہلی کے نریلا انڈسٹریل ایریا تھانے کے علاقے میں سڑک کے کنارے کھڑی ایک کار میں دو لوگوں کی لاشیں ملنے سے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور تفتیش شروع کردی۔
پولیس کے مطابق سفید رنگ کی اورا کار (UP-27 CT-7719) سڑک کے کنارے نالے کے پاس کھڑی پائی گئی۔ اس کی کھڑکیاں بند تھیں اور گاڑی کا تالا کھلا تھا۔ پولیس نے کار کا معائنہ کیا تو اسے اندر دو افراد بیٹھے ہوئے پائے گئے۔ گاڑی سے تیز بدبو آرہی تھی جس سے اندازہ ہوتا ہیکہ دونوں افراد کچھ عرصہ قبل فوت ہو گئے تھے۔
مرنے والوں کی شناخت 42 سالہ وکاس ساکن امبیڈکر کالونی کھیڑا خورد اور 36 سالہ بجیندر عرف بھولا ساکن گلی نمبر 2 امبیڈکر کالونی کھیڑا خورد کے طور پر کی گئی ہے۔ وکاس پیشے سے ڈرائیور تھا اور ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا ہوا پایا گیا، جب کہ بجیندر جو پیشہ سے پلمبر ہے، کار کی پچھلی سیٹ پر پایا گیا۔
کار کے اندر سے شراب کے تین پاؤچ بھی ملے، دو سیل بند اور ایک کھلا۔ مقامی تحقیقات اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلا ہے کہ کار تقریباً 2 بجے سے اسی مقام پر کھڑی تھی۔ پچھلے دن، اور اس کے بعد کسی کو گاڑی میں داخل ہوتے یا نکلتے نہیں دیکھا گیا۔
مزید پڑھیں: انٹرمیڈیٹ کی طالبہ کی خودکشی کی کوشش، حالت نازک، اورائی میڈیکل کالج کیا گیا ریفر
کرائم سین ٹیم کو تحقیقات کے لیے جائے وقوعہ پر بلایا گیا اور دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا۔ پولیس کے مطابق لاشوں پر کوئی بیرونی زخم نہیں پایا گیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی وجہ بند گاڑی میں دم گھٹنے سے ہوئی تھی۔ تاہم موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی بتائی جائے گی۔ پولیس فی الحال معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
ٹیکسی یونین کے صدر کا منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ
آئی ایف اے ٹی ٹیکسی یونین کے صدر بھردواج نے کہا، مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور کا فون آیا جس نے کہا، 'صدر صاحب، کھیڑا خورد گاؤں کے قریب کھیڑا روڈ پر ایک کار میں ڈرائیور مشکوک حالت میں پڑا ہے۔ اس کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا ہے۔' یہ ایک ٹیکسی تھی جس کا رجسٹریشن نمبر UP-27 تھا، حالانکہ مجھے پورا نمبر یاد نہیں ہے۔