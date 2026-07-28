بہار میں دو بنگلہ دیشی جعلی آدھار اور پین کارڈ کے ساتھ گرفتار، ایک معاون بھی گرفتار
پولیس نے کشن گنج میں دو بنگلہ دیشی شہریوں اور ایک ایجنٹ کو گرفتار کرکے جعلی ہندوستانی دستاویزات برآمد کی ہیں۔
Published : July 28, 2026 at 10:24 AM IST
کشن گنج، بہار: بہار کے کشن گنج ضلع میں سپرنٹنڈنٹ آف پولیس انچارج ہری موہن شکلا کو موصول ہونے والی ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر، دو بنگلہ دیشی شہریوں اور ان کے ہندوستانی ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا۔ ایس پی کی ہدایت پر ایس ڈی پی او فاریسٹ خسرو سراج نے ڈی آئی یو ٹیم کے ہمراہ پریم پل کے علاقے میں گاڑیوں کی چیکنگ کی۔ دوران تفتیش ایک مشکوک موٹر سائیکل سوار کو روکا گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن مسلح پولیس کی مدد سے اسے پکڑ لیا گیا۔
دو بنگلہ دیشی شہریوں سمیت ایجنٹ گرفتار
پولیس ٹیم کی مستعدی سے موٹر سائیکل سوار ذاکر حسین کو گرفتار کیا گیا۔ پوچھ گچھ کے بعد اس کے گھر پر چھاپہ مار کر اس کی بیوی بتائی جانے والی بنگلہ دیشی خاتون طیبہ اسلام عرف تنزیلہ اختر اور اس کے شوہر حسن شیخ عرف حسن اللہ کو بھی مہن گاؤں ڈیلر چوک سے دبوچ لیا گیا۔ تینوں پر غیر قانونی طور پر بھارت میں رہنے کا الزام ہے۔
کشن گنج میں چھپے تھے بنگلہ دیشی شہری
گرفتار بھارتی ایجنٹ ذاکر حسین (24 برس) مہن گاؤں ڈیلر چوک وارڈ نمبر 9، کشن گنج کا رہائشی ہے۔ بنگلہ دیشی شہری حسن شیخ عرف حسن اللہ (32 برس) کا مستقل پتہ شریعت پور ضلع کا ہے، جب کہ اس کی بیوی طیبہ اسلام عرف تنزیلہ اختر (28 برس) نارائن گنج ضلع کی رہنے والی ہے۔ دونوں بنگلہ دیشی طویل عرصے سے کشن گنج میں چھپے ہوئے تھے۔
بغیر دستاویزات کے غیر قانونی قیام
پوچھ گچھ کے دوران دونوں بنگلہ دیشی شہریوں نے بھارت میں رہنے کی کوئی قانونی دستاویزات پیش نہیں کیں۔ حسن شیخ نے بتایا کہ اس کی بیوی طیبہ، ذاکر حسین کے گھر پر رہ رہی تھی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ ذاکر ان غیر ملکی شہریوں کو پناہ دے رہا تھا اور ان کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔
جعلی دستاویزات اور سامان برآمد
تلاشی کے دوران پولیس کو جعلی آدھار کارڈ، پین کارڈ، دو موبائل فون، آٹھ سم کارڈ، موٹر سائیکل، بھارتی روپے اور بنگلہ دیشی ٹاکا برآمد ہوئے۔ تمام سامان ضبط کر لیا گیا ہے، جو آگے کی تحقیقات میں اہم ثابت ہو سکتا ہے۔
کیس درج، دفعات لگائی گئیں
کشن گنج تھانے میں کیس نمبر 839/26 درج کر کے بی این ایس (بھارتیہ نیائے سنہیتا) کی مختلف دفعات کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے۔ تینوں ملزمن کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ جاری ہے۔ پولیس غیر قانونی گھس پیٹھ اور جعلی دستاویزات کے نیٹ ورک کی پرتیں کھولنے میں مصروف ہے۔
مرکزی ایجنسیوں کی نظر
معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے آئی بی (انٹیلی جنس بیورو) سمیت دیگر مرکزی ایجنسیاں بھی تحقیقات میں شامل ہو گئی ہیں۔ چھاپہ مار ٹیم میں ایس ڈی پی او خسرو سراج، تھانہ انچارج مکیش کمار، ڈی آئی یو انچارج مشتاق سمیت کئی افسران اور جوان شامل تھے۔ آگے مزید انکشافات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔