آگرہ میں 48 قابل اعتراض ویڈیوز وائرل دو نوعمر ملزمان گرفتار، گاؤں میں کشیدگی
Published : April 1, 2026 at 8:12 AM IST
آگرہ: اترپردیش کے ضلع آگرہ کے کھنڈولی تھانہ علاقے میں نابالغ نوجوانوں کی 48 قابل اعتراض ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ متاثرہ نوعمر لڑکی میں سے ایک کے خاندان کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے، پولیس نے دو نوعمر لڑکوں کو گرفتار کر لیا ہے جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں۔ ملزمان میں سے ایک کا تعلق مختلف برادری سے ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کی وجہ سے گاؤں میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔
ڈی سی پی آدتیہ سنگھ نے بتایا کہ منگل کو متاثرہ افراد میں سے ایک کے اہل خانہ نے کھنڈولی پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا اور ملزمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ فوری حرکت میں آتے ہوئے، کھنڈولی پولیس نے فوری طور پر مقدمہ درج کیا اور منگل کی رات دیر گئے دونوں نوعمر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
اس معاملے میں ایک ملزم کا تعلق مختلف برادری سے ہے۔ پولیس کی تفتیش کے دوران ایک ملزم نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنا موبائل فون بیچ دیا تھا لیکن اسے فارمیٹ کرنا بھول گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ویڈیوز وائرل ہوگئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیوز تین ماہ پرانی ہیں اور حال ہی میں گردش میں آئی ہیں۔
ڈی سی پی آدتیہ سنگھ نے کہا کہ معاملہ انتہائی سنگین ہے اور فی الحال اس کی تحقیقات جاری ہے۔ یہ ویڈیوز کس نے بنائی؟ اور انہیں کس نے وائرل کیا؟ افواہیں پھیلانے یا امن عامہ میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
ہر ویڈیو مختلف جگہ کی ہے۔ ان میں سے کئی کلپس ہوٹل کے کمروں کے اندر فلمائے گئے تھے، جبکہ دیگر نجی رہائش گاہوں کے کمروں میں ریکارڈ کیے گئے تھے۔ ہر ایک وائرل ویڈیو کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔
پیر کو ویڈیوز وائرل ہوئے: پیر کو آگرہ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر قابل اعتراض ویڈیوز تیزی سے گردش کرنے لگے۔ ان ویڈیوز میں کھنڈولی پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں آنے والے گاؤں کے دو نوعمر لڑکیوں اور کئی نوعمر لڑکوں کو دکھایا گیا ہے۔ یہ قابل اعتراض ویڈیوز گاؤں والوں کے موبائل فون پر آنے سے پوری کمیونٹی میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بہت کم وقت میں کل 48 ویڈیوز وائرل ہوئیں۔
ویڈیو میں نظر آنے والی لڑکیاں نابالغ
ویڈیو میں شامل نوعمر لڑکوں کے ساتھ، سبھی کا تعلق ایک ہی گاؤں سے ہے۔ یہ سب ایک ہی سکول میں پڑھتے ہیں۔ وائرل ویڈیو میں تمام ملوث افراد کے چہرے صاف نظر آرہے ہیں۔ اس واقعہ نے گاؤں میں مختلف بحثیں اور افواہیں چھیڑ دی ہیں۔ جب یہ معاملہ پولیس کے علم میں لایا گیا تو انہوں نے معاملے کا فوری نوٹس لیا۔
خاندان کی طرف سے لگائے گئے الزامات
متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ ایک ملزم اس اسکول کا سابق طالب علم ہے جس میں ان کی بیٹی پڑھتی ہے۔ وہ 12ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ملزمان نے مبینہ طور پر ان کی بیٹی کو لالچ دے کر پھنسایا۔
جس کے بعد یہ مبینہ وارداتیں کی گئیں۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی سے بات کی تو اس نے انکشاف کیا کہ ملزم نے اسے گمراہ کیا اور تقریباً تین ماہ قبل اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے گیا جہاں اس نے اسے کولڈ ڈرنک پیش کی۔ اسے پینے کے بعد وہ ہوش کھو بیٹھی۔
پھر ملزم نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ ملزم کے ایک ساتھی نے واقعے کی ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ ایک طویل عرصے تک، ملزمان نے اسی ویڈیو کو فائدہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے لڑکی کا جسمانی اور ذہنی استحصال کیا۔ آخر کار جب لڑکی نے ان کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے ویڈیو جاری کر دی جس کی وجہ سے یہ وائرل ہو گئی۔
گاؤں میں پولیس فورس تعینات
ابتدائی طور پر پولیس نے کھنڈولی تھانہ علاقے کے ایک گاؤں سے وائرل ویڈیو کو رومانوی معاملہ قرار دے کر اسے دبانے کی کوشش کی۔ اس حرکت سے گاؤں والوں میں غصہ آگیا۔
گاؤں والوں کا الزام ہے کہ یہ ویڈیو دانستہ طور پر گاؤں میں منعقد ہونے والے میلے کے ماحول کو خراب کرنے کے ارادے سے پھیلایا گیا تھا۔ نتیجتاً کشیدگی کا ماحول ہے اور اسی وجہ سے گاؤں میں پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔