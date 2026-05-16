اے ایم یو کے دو طلبہ اسلحہ گینگ سے وابستگی کے الزام میں جیل بھیج دیے گئے، کشمیر اور یوپی پولیس کی مشترکہ کارروائی
Published : May 16, 2026 at 11:14 AM IST
علی گڑھ: سول لائنز پولس اسٹیشن اور کریمنل انٹیلی جنس ونگ پر مشتمل ایک مشترکہ ٹیم نے جموں و کشمیر کے کشتواڑ سے دو مطلوب ملزمین کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے ہر ایک پر 25,000 روپے کا انعام تھا۔ گرفتار افراد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کا ایک طالب علم بھی شامل ہے، جسے یونیورسٹی انتظامیہ پہلے ہی معطل کر چکی ہے۔ دونوں ملزمان کو ٹرانزٹ ریمانڈ پر علی گڑھ لایا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا۔
ایس پی سٹی آدتیہ بنسل نے بتایا کہ چھ مئی کی رات سول لائنز پولیس اسٹیشن، قرسی پولیس اسٹیشن اور کریمنل انٹیلی جنس ونگ کی ایک مشترکہ ٹیم نے پنجی پور روڈ پر واقع ایک خستہ حال مکان پر چھاپہ مارا۔ پولیس نے اس مقام پر آٹھ شرپسندوں کو گرفتار کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گرفتار کیے گئے ملزمین ڈکیتی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور اسلحے کی غیر قانونی تجارت میں ملوث تھے۔
ایس پی سٹی نے بتایا کہ جائے وقوع سے چھ پستول، چار دیسی ساختہ پستول اور بڑی مقدار میں گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے سلسلے میں سول لائنز پولیس اسٹیشن میں قانون کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تفتیش کے دوران گینگ سے جڑے دو دیگر افراد کے نام سامنے آئے۔ ان کی شناخت اے ایم یو میں ایم سی اے کے طالب علم یاسر کشمیری اور شہباز کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں ملزمان واردات کے بعد سے فرار تھے۔ ان کی گرفتاری سے چار دن پہلے پولیس نے ان میں سے ہر ایک پر 25,000 روپے کے انعام کا اعلان کیا تھا۔
ایس پی سٹی نے مزید وضاحت کی کہ مسلسل چھاپوں اور تکنیکی نگرانی کے بعد پولیس ٹیم نے کامیابی کے ساتھ دونوں ملزمین کو جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع سے گرفتار کیا۔ گرفتار افراد میں یاسر کشمیری جو کہ جنوبی گاؤں ( سرسی پولیس اسٹیشن ، ضلع کشتواڑ ، جے اینڈ کے ) کا رہنے والا ہے جو اس وقت پٹواری ناگلہ موہن ( کوارسی تھانہ ) میں مقیم ہے - اور شہباز ( ولد چھوٹا خان ) جو منظور گڑھی ( کوارسی تھانہ ) کا رہائشی ہے ۔
ایس پی سٹی نے بتایا کہ یاسر کشمیری ایک وسیع مجرمانہ تاریخ ہے۔ اس کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ، اقدام قتل، اسلحہ ایکٹ اور دیگر سنگین تعزیری دفعات کے تحت کئی مقدمات درج ہیں۔ اسی طرح شہباز کے خلاف بھی کئی سنگین مقدمات درج ہیں جن میں اغوا، فائرنگ، حملہ اور اسلحہ ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزامات شامل ہیں۔ ایس پی (سٹی) نے بتایا کہ اے ایم یو انتظامیہ یاسر کشمیری کو پہلے ہی معطل کر چکی ہے۔ اس سے قبل یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ اس کے ہاسٹل کے کمرے سے ایک پستول اور جعلی کرنسی نوٹ برآمد ہوئے تھے۔
پولیس اب اس بات کا پتہ لگانے میں مصروف ہے کہ اس گینگ کی رسائی کن ریاستوں تک ہے اور ان مخصوص مقامات پر جہاں غیر قانونی ہتھیار سپلائی کیے جا رہے تھے، وہاں ان سے جڑے لوگ کون ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گینگ سے منسلک دیگر افراد کی تلاش جاری ہے اور جلد ہی اس نیٹ ورک کے حوالے سے مزید انکشافات متوقع ہیں۔