بہار: دو مبینہ بنگلہ دیشی شہری اور ایک بھارتی ایجنٹ گرفتار، جعلی آدھار اور پین کارڈ برآمد
تفتیش کے دوران دونوں مبینہ بنگلہ دیشی شہری بھارت میں قانونی قیام سے متعلق کوئی دستاویز پیش نہیں کر سکے۔
Published : July 28, 2026 at 4:16 PM IST
کشن گنج (بہار) : بہار پولیس نے ضلع کشن گنج میں کارروائی کرتے ہوئے دو مبینہ بنگلہ دیشی شہریوں اور ان کے ایک بھارتی معاون کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق تینوں کے خلاف غیر قانونی طور پر بھارت میں قیام اور جعلی شناختی دستاویزات استعمال کرنے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
پولیس حکام کے مطابق قائم مقام سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ہری موہن شکلا کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ کچھ مشتبہ افراد ضلع میں مقیم ہیں۔ اطلاع ملنے پر ایس ڈی پی او خسرو سراج نے انٹیلی جنس یونٹ کے ساتھ مل کر پیر کے روز پریم پل کے قریب خصوصی گاڑی چیکنگ مہم شروع کی۔ اسی دوران پولیس نے ایک مشتبہ موٹر سائیکل سوار کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا۔
تاہم مسلح پولیس اہلکاروں نے تعاقب کے بعد اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتار شخص کی شناخت ذاکر حسین (24 سال) کے طور پر ہوئی۔ اس سے پوچھ گچھ کے بعد پولیس نے اس کے گھر پر چھاپہ مارا، جہاں سے ایک بنگلہ دیشی خاتون طیبہ اسلام عرف اختر کو گرفتار کیا گیا، جبکہ بعد ازاں اس کے شوہر حسن شیخ عرف حسن اللہ (32 سال) کو بھی مہین گاؤں کے ڈیلر چوک سے حراست میں لے لیا گیا۔
پولیس کے مطابق ذاکر حسین کشن گنج کے مہین گاؤں کا رہنے والا ہے، جبکہ حسن شیخ بنگلہ دیش کے ضلع شریعت پور اور اس کی اہلیہ طیبہ اسلام ضلع نارائن گنج کی رہائشی ہیں۔ تفتیش کے دوران دونوں مبینہ بنگلہ دیشی شہری بھارت میں قانونی قیام سے متعلق کوئی دستاویز پیش نہیں کر سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ذاکر حسین مبینہ طور پر ان دونوں کو پناہ دے رہا تھا اور مقامی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔
تلاشی کے دوران پولیس نے ملزمان کے قبضے سے:
- جعلی آدھار کارڈ
- جعلی پین کارڈ
- دو موبائل فون
- آٹھ سم کارڈ
- ایک موٹر سائیکل
- بھارتی کرنسی
- بنگلہ دیشی ٹکا
برآمد کر لیے، جنہیں ضبط کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کشن گنج پولیس اسٹیشن میں بھارتیہ نیائے سنہتا کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تینوں ملزمان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اس معاملے کے پیچھے غیر قانونی دراندازی اور جعلی شناختی دستاویزات تیار کرنے والا ایک منظم نیٹ ورک سرگرم ہو سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: 'طلاق کے حکم کے بعد شوہر کا انتقال، تب بھی ختم نہیں ہوں گے بیوی کے حقوق': گجرات ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ
کیس کی حساسیت کے پیش نظر انٹیلی جنس بیورو سمیت مرکزی ایجنسیاں بھی تحقیقات میں شامل ہو گئی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش آگے بڑھنے کے ساتھ اس معاملے میں مزید اہم انکشافات سامنے آنے کا امکان ہے۔