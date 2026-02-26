غیرت کے نام پر قتل: امیٹھی میں بہن کے ساتھ بات چیت سے مشتعل بھائی نے نوجوان پر تلوار سے حملہ کرکے قتل کر دیا
قتل کے بعد ملزمان نے لاش تلور ماویہ موڑ سے آگے نالے کے کنارے چھپا دی۔
Published : February 26, 2026 at 1:40 PM IST
امیٹھی: اترپردیش کے ضلع امیٹھی پولیس نے بدھ کے روز شاہد کے قتل کا سنسنی خیز انکشاف کیا، جو بازار شکلا تھانہ علاقے میں منگل کو ہوا تھا۔ تفتیش کے دوران مرکزی ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ مقتول کی بہن کے ساتھ رابطے سے ناخوش تھا۔ اسی دشمنی پر اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نوجوان پر تلوار سے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں دو ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔
پولیس کے مطابق شاہد تقریباً 30 سالہ ولد شریف ساکن شکول بازار ٹاؤن کی خون میں لت پت لاش منگل کو ضلع کے تھانہ بازار شکلا میں بھارت گیس ایجنسی کے قریب پڑی ہوئی ملی۔ اس کیس کے سلسلے میں سہیل ولد نیاز الدین ساکنہ خالص لوہنگی ماجرا دکشنگاؤں کیار اور ابھیشیک پال ولد دان بہادر پال ساکن ماویہ رحمت گڑھ کو گرفتار کیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق پوچھ گچھ کے دوران ملزم سہیل نے انکشاف کیا کہ شاہد (مقتول) میری بہن کے ساتھ بات چیت کرتا تھا۔ اسی دشمنی کی وجہ سے اس نے اپنے دوست ابھیشیک پال اور ایک اور شخص کے ساتھ مل کر شاہد کو تلوار سے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد تلوار کو ماویہ موڑ سے آگے ایک نالے کے کنارے چھپا دیا گیا تھا۔ ملزم کے مقام سے واردات میں استعمال ہونے والی تلوار برآمد کر لی گئی۔
مزید پڑھیں: آن لائن گیمنگ کے شوق نے خاندان کو تباہ کردیا، باپ بیٹی کی موت، بیوی کی حالت نازک
مارکیٹ شکول کے انسپکٹر انچارج وویک ورما نے بتایا کہ اس واقعہ میں ملوث ایک نابالغ کو پولیس کی نگرانی میں لے لیا گیا ہے۔ اس معاملے میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔