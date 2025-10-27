ستارہ خودکشی معاملہ: متوفیہ ڈاکٹر کو غلط پوسٹ مارٹم رپورٹس کے لیے مجبور کیا گیا، رشتہ داروں کا دعویٰ
مہاراشٹر کے ضلع بیڑ سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر 23 اکتوبر کو پھلٹن کے ایک ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئی تھی۔
Published : October 27, 2025 at 9:16 AM IST
بیڑ: مہاراشٹرا کے ستارہ میں 23 اکتوبر کو مبینہ طور پر خودکشی کرنے والی خاتون ڈاکٹر کو ایک سال سے زیادہ عرصے سے "بہت زیادہ سیاسی اور پولیس دباؤ" کا سامنا تھا اور اسے پوسٹ مارٹم اور فٹنس کی غلط رپورٹس بنانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ متوفیہ کے ایک رشتہ دار نے اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے معاملے کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) سے جانچ کرانے کا مطالبہ کیا۔
متوفیہ ڈاکٹر کے کزن نے اتوار کو اے این آئی کو بتایا، "وہ گذشتہ ایک سال سے بہت زیادہ سیاسی اور پولیس دباؤ میں تھیں۔ ہسپتال کا طبی عملہ بھی اس میں ملوث ہے۔ ہر کسی نے اسے پوسٹ مارٹم رپورٹس بنانے اور فٹنس کی غلط سرٹیفکیٹ بنانے پر مجبور کیا۔ ہسپتال میں دیگر افسران کے موجود ہونے کے باوجود اسے زیادہ سے زیادہ پوسٹ مارٹم کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔"
ان کی لاش کو ہینڈل کرنے کے طریقے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متوفیہ کے کزن نے طریقہ کار میں سنگین کوتاہی کا الزام لگایا۔ کزن نے کہا، "جب وہ مر گئی تو صبح چھ بجے تک اس کا پوسٹ مارٹم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ہماری غیر موجودگی میں اس کی لاش کو اس کی رہائش گاہ سے ہسپتال لے آئے۔ جب کہ یہ سب گھر والوں کے سامنے ہونا چاہیے تھا۔"
انہوں نے کہا کہ انہیں شبہ ہے کہ ایک اور خودکشی نوٹ موجود ہو سکتا ہے، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ ڈاکٹر اس کی تکلیف اور شکایات کو درج کر رہے تھے۔
کزن نے کہا کہ "ہمیں یقین ہے کہ جب اس کی لاش کو ہسپتال لے جائی گئی تو اس نے ایک اور خودکشی نوٹ چھوڑا ہوگا۔ اس نے سخت جدوجہد کی اور چار صفحات کا شکایتی خط لکھا۔ وہ اپنی ہتھیلی پر صرف ایک چھوٹے سے نوٹ سے نہیں مر سکتی۔"
متوفیہ کے خاندان نے مطالبہ کیا کہ مہاراشٹر سے باہر کی خاتون افسر کی موجودگی میں ایس آئی ٹی جانچ کرائی جائے۔ اہل خانہ کو خدشہ ہے کہ "ریاستی پولیس افسران تحقیقات کو متاثر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔"
حکام نے بتایا کہ مہاراشٹر کے ستارہ میں 23 اکتوبر کو ایک خاتون ڈاکٹر نے خودکشی کر لی تھی۔ متوفیہ کے ہاتھ پر لکھا ہوا ایک نوٹ پایا گیا جس میں ایک پولیس اہلکار اور دو دیگر کا نام درج تھا۔
ستارہ پولس نے اس کیس کے سلسلے میں دو افراد، پولیس سب انسپکٹر گوپال بدنے اور پرشانت بنکر کو گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں کے خلاف عصمت دری اور خودکشی پر اکسانے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس پیش رفت کے بعد نوٹ میں نامزد پولیس سب انسپکٹر بدنے کو معطل کر دیا گیا۔
اس کیس کے ملزم بدنے کو اتوار کو پھلٹن کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں پیش کیا گیا اور اسے 30 اکتوبر تک پولیس کی تحویل میں بھیج دیا گیا۔