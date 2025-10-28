دہلی تیزاب حملے میں نیا موڑ: 'لڑکی نے خود کو کیا زخمی، باپ عصمت دری کی شکایت کا بدلہ لینا چاہتا تھا
دہلی ایسڈ اٹیک میں سنسنی خیز انکشاف، یہ جھوٹ اور انتقام کی کہانی ہے۔ والئد کے کہنے پر لڑکی نے خود کو زخمی کرلیا تھا۔
Published : October 28, 2025 at 1:21 PM IST
نئی دہلی: ایک 20 سالہ طالبہ نے دعویٰ کیا کہ اس پر ایسڈ سے حملہ کیا گیا۔ لڑکی، دہلی یونیورسٹی میں بی کام دوسرے سال کی طالبہ ہے نے الزام لگایا کہ اس پر تین افراد نے تیزاب سے حملہ کیا جس میں ایک جیتندر اور اس کے دو ساتھی شامل تھے۔ پولیس نے فوری کارروائی کی اور تفتیش شروع کر دی۔ تاہم، جلد ہی لڑکی کے بیانات میں تضادات سامنے آنے لگے۔ پولیس کو شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ کیس صرف ایک ایسڈ اٹیک نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا تھا۔
تفتیش کے دوران، پولیس نے لڑکی کے والد، عقیل خان کو گرفتار کیا۔ انکشاف ہوا کہ ایسڈ اٹیک کی کہانی من گھڑت تھی۔ لڑکی نے اپنے والد کے کہنے پر ٹوائلٹ کلینر استعمال کرکے خود کو زخمی کیا تھا۔ عقیل خان نے یہ سب ایک پرانے انتقام کے لیے کیا تھا۔ وہ اس شخص کی بیوی سے بدلہ لینا چاہتے تھا جس پر ان کی بیٹی نے ایسڈ پھینکنے کا الزام لگایا تھا۔
پولیس نے بتایا کہ عقیل خان پر پہلے بھی ریپ کے الزامات لگ چکے ہیں۔ جس شخص پر ایسڈ پھینکنے کا الزام لگایا گیا تھا، اس کی بیوی نے عقیل خان پر ریپ کا الزام لگایا تھا۔ یہ معاملہ بھلسوا ڈیری پولیس اسٹیشن میں رپورٹ ہوا تھا۔ عقیل خان نے مبینہ طور پر خاتون کو بلیک میل بھی کیا تھا۔ یہ کیس صرف ایک ایسڈ اٹیک نہیں، بلکہ کئی سال پرانی دشمنی کا نتیجہ تھا۔
یہ بھی پڑھیں: پونچھ: دونوجوانوں پر ایسیڈ حملہ
فارنسک ٹیم کو جائے وقوعہ سے کوئی ایسڈ نہیں ملا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی حملہ آوروں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جس شخص پر الزام لگایا گیا تھا، جیتندر، اس کی لوکیشن بھی جائے وقوعہ سے دور تھی۔ لڑکی نے خود ای-رکشہ سے اتر کر ٹوائلٹ کلینر اپنے ہاتھ پر ڈالا تھا۔ پولیس نے مزید کہا، "شکایات کی صداقت اور ملوث تمام فریقوں کے دعوؤں کی تصدیق کے لیے سینئر حکام کی نگرانی میں کیس کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔"