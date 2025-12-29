رامپور میں بھوسے سے بھرا ٹرک بولیرو پر الٹ گیا، ڈرائیورموقع پر ہلاک، دل دہلا دینے والا ویڈیو آیا سامنے
یہ حادثہ دہلی-نینی تال ہائی وے 87 پر پہاڑی گیٹ چوراہے کے قریب پیش آیا۔
Published : December 29, 2025 at 3:48 PM IST
رامپور: اترپردیش کے شہر رامپور میں اتوار کی شام تھانہ گنج علاقے میں دہلی-نینی تال ہائی وے 87 پر پہاڑی گیٹ چوراہے پر بھوسے سے لدا ٹرک الٹ جانے سے ایک بولیرو ڈرائیور کی المناک موت ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹرک ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ حادثے میں ہلاک ہونے والے بولیرو ڈرائیور کی شناخت بجلی محکمہ کے ملازم کے طور پر کی گئی ہے۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ ودیا ساگر مشرا کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ بجلی محکمہ کا 54 سالہ ملازم فراست بولیرو میں سفر کر رہا تھا کہ تھانہ گنج علاقے میں پہاڑی گیٹ چوراہے پر ایک بھوسے سے بھرا ٹرک ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ بولیرو ڈرائیور کو خود پر قابو پانے کا موقع نہیں ملا ۔ فراست اور اس کی بولیرو کو ٹرک نے ٹکر مار دی۔ فراست کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی سی او سٹی جتیندر کمار اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر موجود تھے۔ اس دوران ٹریفک مکمل طور پر درہم برہم ہوگئی۔ کئی کرینوں کی مدد سے ٹرک کو سڑک سے ہٹا کر ٹریفک بحال کر دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ بولیرو میں صرف ایک شخص سوار تھا جس کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پولیس ٹیمیں فرار ڈرائیور کی تلاش کر رہی ہیں۔
وہیں، لکھنؤ میں امتحان دینے جا رہے طالب علم کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی۔ بی اے کے طالب علم شہباز حسین کی اتوار کی صبح ٹھاکر گنج تھانہ علاقے کے گاؤ گھاٹ کے قریب اس وقت موت ہو گئی جب وہ امتحان دینے کے لیے موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا استعمال کرتے ہوئے حادثے کی تحقیقات کریں گے۔ شہباز کا تعلق بارہ بنکی کے فتح پور سے تھا۔
ٹھاکر گنج تھانے کے انچارج اوم ویر سنگھ نے بتایا کہ شہباز اپنے دوست فیضان کے ساتھ بسنت کنج میں رہتا تھا اور خواجہ معین الدین چشتی عربی فارسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔
