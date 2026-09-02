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غیر قانونی بل بورڈ تنازع کا معاملہ: ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ڈیریک او برائن پوچھ گچھ کے لیے پیش

ان پر ابھیشیک بنرجی کے دفتر میں پولیس کو سرکاری کام کرنے سے روکنے اور ملازمین کے ساتھ ہاتھاپائی کرنے کے الزامات عائد لگے ہیں۔

trinamool mp Derek O'Brien appears for questioning illegal billboard row in kolkata west bengal, Urdu News
ترنمول کانگریس ایم پی ڈیرک اوبرائن (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 2, 2026 at 2:13 PM IST

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کولکتہ: ترنمول کانگریس کے راجیہ سبھا رکن ڈیریک او برائن، پارٹی کے جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی کے کیمک اسٹریٹ والے دفتر سے کچھ دن پہلے ایک غیر قانونی بل بورڈ ہٹانے کے دوران ہونے والی تکرار اور ہاتھاپائی کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے بدھ کی صبح شیکسپیئر سارانی پولیس اسٹیشن میں پیش ہوئے۔

پولیس او برائن کو پہلے ہی دو سمن بھیج چکی ہے۔ امید ہے کہ تفتیش بنیادی طور پر اس بات پر مرکوز رہے گی کہ دفتر میں اصل میں کیا ہوا تھا، اس وقت او برائن کا کیا کردار تھا، اور ان کی موجودگی کے دوران کیا کیا واقعات پیش آئے۔

اچانک سیڑھیوں پر گر جانے کی تصویر

تفتیش کار واقعے کے وقت کی تصاویر اور ویڈیو فوٹیج کی بھی جانچ کر رہے ہیں۔ ترنمول کارکنوں، کولکتہ میونسپل کارپوریشن کے ملازمین اور پولیس کے درمیان تصادم کے دوران او برائن کے اچانک سیڑھیوں پر گر جانے کی ایک تصویر پہلے ہی وائرل ہو چکی ہے۔

ان سے اس تصویر اور گرنے کے تناظر کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے، کہ آیا انہیں کسی نے دھکا دیا تھا یا ہاتھاپائی کے دوران ان کا توازن بگڑ گیا تھا۔ الزام ہے کہ واقعے کے دوران ڈیوٹی پر موجود کولکتہ پولیس کے کئی جوانوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔

trinamool mp Derek O'Brien appears for questioning illegal billboard row in kolkata west bengal, Urdu News
ترنمول کانگریس کے آل انڈیا جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی (ANI)

پولیس والوں سے ہاتھاپائی کرنے کے بھی الزامات

او برائن پر پولیس کو سرکاری کام کرنے سے روکنے اور پولیس والوں سے ہاتھاپائی کرنے کے بھی الزامات لگے ہیں۔ ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے کہ واقعے کے دوران انہوں نے خاص طور پر کیا دیکھا، کیا ان کی موجودگی میں کسی پولیس اہلکار کے ساتھ ہاتھاپائی ہوئی تھی یا انہوں نے پولیس اہلکاروں پر کوئی حملہ دیکھا تھا؟

تفتیش کاروں کے پاس موجود ڈیٹا

اس کے علاوہ، واقعے سے پہلے اور بعد میں ان کے ساتھ موجود لوگوں، ان کے ساتھ ان کی بات چیت کیسی تھی اور معاملہ کیسے بگڑا، اس بارے میں بھی معلومات مانگی جا سکتی ہیں۔ ان کے بیانات کو سی سی ٹی وی (CCTV) فوٹیج، تصاویر، ویڈیوز اور تفتیش کاروں کے پاس موجود دیگر ڈیٹا سے کراس ویریفائی (cross-verify) کیا جا سکتا ہے۔

ناخوشگوار واقعے کو روکنے اضافی پولیس فورس تعینات

پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ تفتیش کا اگلا قدم ان کے بیان سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر طے کیا جائے گا۔ پولیس اسٹیشن کے باہر سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور پوچھ گچھ کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے اضافی پولیس فورس تعینات کی گئی ہے۔

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TAGGED:

ABHISHEK BANERJEE
MP DEREK OBRIEN
TMC BILLBOARD ROW
KOLKATA MUNICIPAL COMMISSION
SHAKESPEARE SARANI POLICE STATION

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