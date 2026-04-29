ووٹنگ کے درمیان، ٹی ایم سی لیڈر کا پی ایم مودی کو بڑا چیلنج، کیا وزیراعظم کریں گے قبول؟
دوسرے مرحلے میں آج 142 سیٹوں کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ انتخابی نتائج کا اعلان 4 مئی کو کیا جائے گا۔
Published : April 29, 2026 at 1:55 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے آج بدھ 29 اپریل کو ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اسی بیچ ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ ڈیرک اوبرائن نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت حملہ کرتے ہوئے انہیں سیدھا چیلنج دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریاست کی حکمراں جماعت - ترنمول کانگریس - جیت جاتی ہے تو وزیر اعظم اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، ڈیرک اوبرائن نے لکھا: "وزیراعظم نریندر مودی، آپ نے اعلان کیا تھا کہ آپ بنگال کی تمام 294 سیٹوں کے امیدوار ہیں، بلند و بانگ دعوے کرنا بند کریں۔ اس چیلنج کو قبول کریں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "4 مئی کو جب ممتا بنرجی اور ٹی ایم سی بنگال جیتیں گے تو وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے۔" غور طلب ہے کہ یہ چیلنج مغربی بنگال انتخابات کے پہلے مرحلے میں بڑے پیمانے پر ووٹ ڈالنے کے پس منظر میں سامنے آیا ہے، جس کے نتائج کا اعلان 4 مئی کو ہونا ہے۔
Narendra, aapne announce kiya tha, Bangal ki sabhi 294 seats par aap hi candidate hain— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) April 29, 2026
Badi-badi baat chhodiye. Ye challenge sweekar kijiye
4 May ko jab Mamata Banerjee aur TMC Bangal jeetenge, PRADHAN MANTRI PAD SE RESIGNATION DIJIYE
Hain dum? pic.twitter.com/0i81SHyhOf
ترنمول کانگریس کی چیئرپرسن اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی قیادت میں، پارٹی مسلسل چوتھی مدت کے لیے اقتدار میں واپسی کے لیے جدوجہد کررہی ہے۔ جب کہ بی جے پی نے موجودہ پارٹی کو بے دخل کرنے کے لیے جارحانہ مہم چلائی ہے۔ دریں اثنا، 23 اپریل کو ہونے والے انتخابات کے پہلے مرحلے میں ریکارڈ 93 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ آج یعنی بدھ کو ہونے والی ووٹنگ 1,448 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کرے گی، جن میں 1,230 مرد اور 218 خواتین شامل ہیں۔
الیکشن کمیشن کے مطابق 3.22 کروڑ سے زیادہ ووٹروں میں سے 3.21 کروڑ عام ووٹر ہیں، جب کہ تقریباً 40,000 سروس ووٹرز ہیں۔ رائے دہندگان میں 1.64 کروڑ مرد ووٹرز اور 1.57 کروڑ خواتین ووٹرز ہیں، جن میں سے 792 افراد کی شناخت تیسری جنس سے ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ریاست کے کئی حصوں میں پرتشدد واقعات پیش آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ انتخابی عمل میں خلل ڈال رہے ہیں اور تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ انہوں نے غنڈہ گردی کا سہارا لیا ہے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ انہوں نے منگل کی رات ان کی پارٹی کے کارکنوں پر حملہ بھی کیا۔ انہوں نے مزید ریمارکس دیئے کہ یہ جمہوریت کا تہوار ہے اور ہر ایک پر زور دیا کہ اس میں جوش و خروش سے شرکت کریں۔
