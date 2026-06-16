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ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی اشتعال انگیز بیان کیس میں سی آئی ڈی کے سامنے پیش ہوئے

ٹھیک ایک ماہ قبل مبینہ اشتعال انگیز بیانات کے لیے بنرجی کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔

ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی
ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی (Image: IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 16, 2026 at 1:41 PM IST

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کولکاتہ: ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی منگل کو مغربی بنگال سی آئی ڈی کے افسران کے سامنے اسمبلی انتخابی مہم کے دوران دیے گئے مبینہ اشتعال انگیز بیانات کے سلسلے میں پیش ہوئے۔

ترنمول لیڈر سے پہلے اتوار کو سی آئی ڈی نے ایم ایل ایز کے جعلی دستخطوں کے سلسلے میں اور پیر کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے اساتذہ کی بھرتی گھوٹالہ کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی تھی۔ گزشتہ ہفتے جمعرات کو سی آئی ڈی نے ان سے جعلی دستخط کیس کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی تھی۔

ٹھیک ایک ماہ قبل مبینہ اشتعال انگیز بیانات کے لیے بنرجی کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ یہ ایف آئی آر 5 مئی کو سماجی کارکن راجیو سرکار کی جانب سے شمالی 24 پرگنہ ضلع کے باگوئیٹی پولیس اسٹیشن میں درج شکایت کی بنیاد پر درج کی گئی تھی۔

ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ ترنمول کانگریس کے قومی جنرل سکریٹری نے انتخابات کے بعد ہونے والے تشدد اور ووٹوں کی گنتی کے عمل کے بارے میں اشتعال انگیز ریمارکس کئے ہیں۔

شکایت کنندہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بنرجی نے اپنے اشتعال انگیز ریمارکس میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو نشانہ بنایا تھا۔انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی مختلف دفعات اور عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے۔

شکایت کنندہ نے بنرجی پر 27 اپریل سے 3 مئی کے درمیان انتخابات سے متعلق کئی واقعات کے دوران اشتعال انگیز تقریریں کرنے کا الزام لگایا۔ پولیس افسر نے کہا کہ شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ عوامی جلسوں کے دوران کئے گئے کچھ ریمارکس اشتعال انگیز تھے اور ان سے امن عامہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے کا خدشہ تھا۔

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TAGGED:

WEST BENGAL CID OFFICIALS
ENFORCEMENT DIRECTORATE
رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی
ابھیشیک بنرجی اشتعال انگیز بیان
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