مراٹھواڑہ دہل گیا! ناندیڑ اور دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، زلزلے کا مرکز ہنگولی
ہنگولی ضلع میں آج صبح 1:37 بجے اچانک زلزلے کےجھٹکے محسوس کیے گئے۔ ابھی تک جانی یا مالی نقصان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔
Published : July 9, 2026 at 10:25 AM IST
ناندیڑ: مہاراشٹر کے ہنگولی ضلع (مراٹھواڑہ خطہ) کے شہری آج صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کرنے کے بعد خوف میں مبتلا ہوگئے۔ ابتدائی رپورٹس بتاتی ہیں کہ ریکٹر اسکیل پر تقریباً 4.1 کی شدت کا زلزلہ صبح ایک بجکر 37 منٹ پر آیا۔ زلزلے کا مرکز ہنگولی شہر سے تقریباً 18 کلومیٹر دور ہنگولی بسمت علاقے میں پایا گیا ہے۔ ہنگولی، ناندیڑ، پربھنی اور آس پاس کے اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
موبائل فونز پر اینڈرائیڈ ارتھ کوئیک الرٹس سسٹم کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق، ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تقریباً 4.4 ریکارڈ کی گئی، جب کہ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی نے اسے تقریباً 4.1 شدت کا زلزلہ قرار دیا۔ زلزلے کے مرکز کی شناخت ہنگولی شہر سے تقریباً 18 کلومیٹر دور ہنگولی بسمت علاقے میں کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکوں سے خوفزدہ ہو کر کئی مکین خوف کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ کچھ جگہوں پر، رہائشیوں نے چھت کے پنکھوں، دروازوں، کھڑکیوں اور دیگر گھریلو اشیاء میں ہلکی سی حرکت کی اطلاع دی۔
ہنگولی، ناندیڑ، پربھنی اور آس پاس کے علاقوں میں بہت سے شہریوں نے ہلکے جھٹکوں کے اپنے تجربات سوشل میڈیا پر شیئر کیے۔ چند سیکنڈ تک جاری رہنے والی وائبریشنز نے عوام میں خوف و ہراس پھیلا دیا، حالانکہ کچھ ہی دیر بعد صورتحال معمول پر آگئی۔
خوش قسمتی سے، زلزلے کے نتیجے میں جانی یا مالی نقصان کی کوئی سرکاری اطلاع نہیں ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور سرکاری رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔
ممکنہ طور پر شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ زلزلے کے بعد افواہوں پر یقین نہ کریں بلکہ مکمل طور پر سرکاری معلومات پر بھروسہ کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ دریں اثنا، زلزلے کی حتمی شدت، مرکز اور دیگر تکنیکی تفصیلات ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) اور دیگر متعلقہ سرکاری ایجنسیوں کے اعلان کے بعد ہی واضح ہوں گی۔
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