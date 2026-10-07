اتراکھنڈ کے چمولی میں 4.9 شدت کا زلزلہ، دہلی این سی آر میں محسوس کیے گئے جھٹکے
اتراکھنڈ کے پوری، رودر پریاگ اور چمولی سمیت کئی اضلاع میں رات گئے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔
By PTI
Published : October 7, 2026 at 7:23 AM IST
دہرادون: اتراکھنڈ کے ضلع چمولی میں منگل کی رات 4.9 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے دہلی اور این سی آر میں بھی محسوس کیے گئے۔
نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ "چھ اکتوبر کو رات 22:23:13 بجے (بھارتی وقت کے مطابق) 4.9 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز اتراکھنڈ کے چمولی میں زیر زمین 13 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔"
دیر رات گئے پوڑی، رودرپریاگ اور چمولی سمیت کئی اضلاع میں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے لگتے ہی لوگ خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔
EQ of M: 4.9, On: 06/10/2026 22:23:13 IST, Lat: 30.103 N, Long: 79.561 E, Depth: 13 Km, Location: Chamoli, Uttarakhand. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/58BGGnvY1V— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 6, 2026
اگرچہ اب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن زمین لرزتے ہی خوفزدہ لوگ چیخنے لگے اور اپنے گھروں سے باہر بھاگ کھڑے ہوئے۔ زلزلے کے جھٹکے دور دراز علاقوں جیسے شملہ، کروگشیترا، نوئیڈا، چندی گڑھ اور نئی دہلی میں بھی محسوس کیے گئے۔
ہمالیائی ریاست اتراکھنڈ زلزلوں کے لحاظ سے انتہائی حساس مانی جاتی ہے۔ یہاں اکثر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ زلزلہ پیما زوننگ کے لحاظ سے اتراکھنڈ کو زون 6 میں رکھا گیا ہے۔
اس سے قبل، زلزلے کی حساسیت کی بنیاد پر اتراکھنڈ کو زون 4 اور 5 کے تحت درجہ بند کیا گیا تھا۔ تاہم، سال 2025 میں بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز نے ملک بھر میں زلزلے کی حساسیت کا جائزہ لینے والا ایک نیا نقشہ جاری کیا، جس کے بعد اتراکھنڈ کو زون 4 اور 5 سے بدل کر زون 6 میں شامل کر دیا گیا۔ (ایجنسی ان پٹ مع مشمولات)
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