دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر ’ٹریولر‘ گاڑی پل سے نیچے گری، سات افراد ہلاک
ہفتے کی صبح، دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر کوٹا کے قریب ایک ’ٹریولر‘ گاڑی پل سے نیچے ایک گہرے نالے میں جا گری۔
Published : October 17, 2026 at 8:43 AM IST
کوٹا: ہفتے کی صبح راجستھان کے ضلع کوٹا میں دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر پیش آنے والے ایک المناک سڑک حادثے میں سات مسافر ہلاک اور 15 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ صبح تقریباً سات بجے ’سملیا‘ پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا، جب مدھیہ پردیش سے جے پور جانے والی ایک ’ٹریولر‘ گاڑی اچانک بے قابو ہو کر پل سے تقریباً 20 فٹ نیچے ایک نالے میں جا گری۔
سملیا پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) نند سنگھ نے بتایا کہ ایک 'ٹریولر' (منی بس) کراڈیا ٹول پلازہ سے گزر کر سلطان پور کی جانب جا رہی تھی۔ اسی دوران، تیز رفتار گاڑی کے ڈرائیور کو اچانک جھپکی آ گئی۔ تیز رفتاری کے باعث، گاڑی پر سے اس کا کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ گاڑی سڑک کے درمیان موجود مضبوط ڈیوائیڈر سے ٹکرائی، ایک پلیا کے بیچ سے نیچے گری اور سیدھی ایک نالے میں جا جا گریں۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ گاڑی کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور اس کے اندر موجود مسافر خوف کے مارے چیخنے چلانے لگے۔
اس سڑک حادثے میں سات افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 15 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور متاثرین کو نالے سے نکالا۔ بعد ازاں، زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے نیو میڈیکل کالج اسپتال اور ایم بی ایس اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
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