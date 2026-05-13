مہاراشٹر: بارامتی ہوائی اڈے کے قریب تربیتی طیارہ کریش، پائلٹ معمولی طور پر زخمی
عینی شاہدین کی جانب سے فراہم کردہ ابتدائی معلومات کے مطابق کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے طیارے میں تکنیکی خرابی پیدا ہوگئی۔
Published : May 13, 2026 at 11:50 AM IST
پونے: ریڈ برڈ ایوی ایشن سے تعلق رکھنے والا ایک تربیتی طیارہ بدھ کی صبح مہاراشٹر کے پونے ضلع میں بارامتی ہوائی اڈے کے قریب کریش لینڈنگ کے دوران کریش ہوگیا۔ حکام کے مطابق، مبینہ طور پر پرواز کے وسط میں تکنیکی خرابی پیدا ہوگئی تھی۔
پونے دیہی پولیس سپرنٹنڈنٹ سندیپ سنگھ گل کے مطابق یہ واقعہ بارامتی ہوائی اڈے سے متصل گوجوباوی گاؤں کے قریب صبح 8:50 بجے پیش آیا۔
عینی شاہدین سے حاصل کی گئی ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے طیارے میں تکنیکی خرابی پیدا ہوئی۔ کریش لینڈنگ کی کوشش کے دوران اس سے پہلے کہ طیارہ زمین پر گرے اس کا ایک حصہ بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گیا۔
پولیس نے بتایا کہ حادثے کے وقت طیارے میں صرف ایک ٹرینی پائلٹ سوار تھا۔ خوش قسمتی سے، اسے کسی سنگین چوٹ کی اطلاع نہیں ہے۔ سندیپ سنگھ گل نے کہا کہ، "آج صبح تقریباً 8:50 بجے، ریڈ برڈ ایوی ایشن سے تعلق رکھنے والے ایک تربیتی طیارے نے بارامتی ہوائی اڈے سے متصل گوجوباوی گاؤں کے قریب کریش لینڈنگ کی۔ جائے وقوعہ پر موجود عینی شاہدین کی طرف سے فراہم کردہ ابتدائی معلومات کے مطابق، کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے طیارے میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "کریش لینڈنگ کے دوران، ہوائی جہاز کا ایک حصہ بجلی کے کھمبے سے ٹکرایا اس سے پہلے کہ ہوائی جہاز زمین پر گرے۔ صرف ایک ٹرینی پائلٹ طیارے میں سوار تھا۔ خوش قسمتی سے، پائلٹ کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی۔"
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور تفتیش شروع کردی۔ اہلکار نے کہا، " تفتیش جاری ہے۔ مزید تفصیلات موصول ہونے کے بعد شیئر کی جائیں گی۔"
یہ واقعہ اس سال جنوری میں ایک مہلک طیارہ حادثے کے چند مہینوں بعد پیش آیا ہے، جس میں جہاز میں سوار پانچ افراد بشمول اجیت پوار ہلاک ہو گئے تھے۔ اجیت پوار کی 28 جنوری کی صبح اس وقت موت ہو گئی جب لیرجیٹ 45 طیارہ (VT-SSK) انہیں ممبئی سے بارامتی لے جا رہا تھا۔ حادثے میں تمام پانچ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مرنے والوں میں پوار، ان کا پرسنل سیکورٹی آفیسر، ایک فلائٹ اٹینڈنٹ اور دو پائلٹ شامل ہیں۔
