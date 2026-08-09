مہاراشٹر کے بارامتی ایئر اسٹرپ کے قریب تربیتی طیارہ رن وے سے پھسل کر حادثے کا شکار، دونوں پائلٹ محفوظ
پونے رورل کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سندیپ سنگھ گل نے بتایا کہ طیارہ VT-SEX تربیتی مشق کے دوران رن وے سے باہر نکل گیا۔
Published : August 9, 2026 at 3:50 PM IST
پونے : مہاراشٹر کے پونے ضلع میں بارامتی ایئر فیلڈ کے قریب ایک نجی ایوی ایشن اکیڈمی کا تربیتی طیارہ حادثے کا شکار ہوگیا، تاہم حادثے میں کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق حادثہ اتوار کو تقریباً ساڑھے 12 بجے پیش آیا۔ طیارے میں دو پائلٹ سوار تھے، جن میں کیپٹن چراغ ششی کانت دوئفوڑے اور کیڈیٹ ابھیجیت جندرے شامل تھے۔ دونوں محفوظ رہے۔
پونے رورل کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سندیپ سنگھ گل نے بتایا کہ طیارہ VT-SEX تربیتی مشق کے دوران رن وے سے باہر نکل گیا۔ ابتدائی طور پر اسے "رن وے ایکسکرشن" کا واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ پولیس کے ایک سینئر افسر نے کہا کہ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ طیارے میں کوئی تکنیکی خرابی پیدا ہوئی تھی یا حادثہ کسی دوسرے سبب سے پیش آیا۔ حکام کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے حتمی وجہ بتانا قبل از وقت ہوگا۔
ایس پی سندیپ سنگھ گل کے مطابق طیارہ پہلے لنک براوو کے ذریعے رن وے میں داخل ہوا اور رن وے 29 کے آغاز پر پوزیشن لی گئی۔ اس کے بعد پائلٹس نے ٹیک آف منسوخ کرنے کی مشق کی۔ بعد ازاں طیارے کو رن وے 11 کے آغاز پر لے جایا گیا، جہاں ایک مرتبہ پھر ٹیک آف منسوخ کرنے کی مشق کی گئی۔ اسی مشق کے دوران طیارہ رن وے پر مکمل طور پر رک نہیں سکا اور رن وے 29 کی حد سے آگے نکل گیا۔
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اس کے بعد طیارہ پکی سطح سے دائیں جانب نکل گیا اور رن وے کے اختتام سے آگے جا کر رک گیا۔ واقعے کے فوراً بعد متعلقہ حکام نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ حادثے میں دونوں افراد کے محفوظ رہنے سے ایک ممکنہ بڑے سانحے کو ٹال دیا گیا۔ حکام اب طیارے کی تکنیکی حالت، تربیتی مشق کے طریقہ کار اور رن وے سے طیارے کے باہر نکلنے کی وجوہات کا جائزہ لے رہے ہیں۔