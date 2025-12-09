مدھیہ پردیش کے سیونی میں ٹرینی طیارہ گر کر تباہ
یہ واقعہ مدھیہ پردیش کے سیونی ضلع میں سکاترا ہوائی پٹی کے قریب پیش آیا۔ طیارے میں ایک انسٹرکٹر اور ایک ٹرینی پائلٹ سوار تھے۔
سیونی: مدھیہ پردیش کے سیونی ضلع میں پیر کی رات ایک تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہوگیا۔ طیارہ سکاترا فضائی پٹی کے قریب امگاؤں کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ ہائی ٹینشن لائن کے ساتھ رابطے میں آیا جس کی وجہ سے وہ کھیت میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے کے گرتے ہی گاؤں والوں نے زور دار دھماکے کی آواز سنی۔
ٹرینی طیارہ ہائی ٹینشن لائن سے ٹکرا گیا
پیر کو سیونی میں پیش آئے اس واقعے کی وجہ سے علاقے میں دہشت پھیل گئی۔ چھوٹا ٹرینی طیارہ کورائی کے علاقے میں اچانک 33 کے وی ہائی ٹینشن لائن سے ٹکرا گیا جس سے زور دار دھماکہ ہوا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ سینئر مقامی صحافی منیش تیواری نے کہا کہ "طیارہ کچھ دیر کے لیے معمول کی بلندی پر تھا، جب اس نے اچانک توازن کھو دیا اور نیچے کی طرف جھکنا شروع کر دیا، اسی دوران ایک ہائی ٹینشن تار سے ٹکرا گیا، جس سے زور دار دھماکہ ہوا۔"
طیارے پر سوار ٹرینی پائلٹ اور انسٹرکٹر معمولی زخمی
واضح رہے کہ سیونی کے کورائی بلاک میں سکاترا ہوائی پٹی پر ایک پرائیویٹ کمپنی کا ٹریننگ سنٹر واقع ہے۔ ٹریننگ سینٹر کے شونک چترویدی نے کہا، "یہاں پائلٹوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ ٹرینی طیارے میں انسٹرکٹر اور ٹرینی پائلٹ سوار تھے۔ دونوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ شام 6 بجے کے قریب طیارہ 33 kV پاور لائن سے ٹکرا گیا تھا۔"
ٹرینی طیارہ آمگاؤں کے ایک کھیت میں گر کر تباہ
سیونی کے ایس پی سنیل کمار مہتا نے کہا، "تربیتی طیارے میں دو افراد سوار تھے۔ تربیتی طیارے کے پنکھ امگاؤں کے قریب ایک ہائی ٹینشن تار سے ٹکرا گئے، جس سے طیارہ زمین پر گر گیا، ٹرینی پائلٹ اور ان کی رہنمائی کرنے والے شخص کو معمولی چوٹیں آئیں۔ دونوں کو نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔" طیارہ گرتے ہی مقامی لوگوں اور پولیس نے دونوں کو بچا لیا۔
عینی شاہدین کے مطابق ٹرینی طیارہ ہائی ٹینشن لائن کو چھو کر زمین پر گر گیا۔ واقعے کے دوران کچھ چنگاریاں بھی دیکھی گئیں۔ خوش قسمتی سے طیارہ ہائی ٹینشن لائن میں نہیں الجھا، ورنہ کوئی بھیانک حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ پولیس کے مطابق ریڈ برڈ ایوی ایشن کمپنی کا تربیتی طیارہ شام ساڑھے 6 بجے کے قریب کورائی بلاک میں گر کر تباہ ہوا۔
