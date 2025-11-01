ETV Bharat / state

پھلودی میں ٹرک ٹیکسی سے ٹکرا گیا، المناک حادثے میں چار افراد ہلاک

جمعہ کی دیر رات پھلودی شہر میں ہائی وے پر ایک ہولناک حادثے میں چار افراد ہلاک ہو گئے۔

tragic road accident on phalodi Rajasthan several died and injured Urdu News
پھلودی میں دردناک حادثہ (Photo ETV Bharat Phalodi Rajasthan)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 1, 2025 at 9:49 AM IST

3 Min Read
پھلودی، راجستھان: پھلودی بیکانیر قومی شاہراہ 11 پر جمعہ کی دیر رات ایک المناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ایک تیز رفتار ٹرک مسافروں سے بھری ٹیکسی سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں اب تک چار افراد ہلاک اور نو زخمی ہو گئے۔

پھلودی پولیس اسٹیشن آفیسر بھنوارام نے بتایا کہ کل رات بیکانیر روڈ پر بھدو بھائی ہوٹل کے قریب مزدوروں سے بھری ایک لوڈنگ ٹیکسی ایک ٹرک سے ٹکرا جانے سے چار لوگوں کی موت ہوگئی۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کو ضلع اسپتال میں ابتدائی طبی امداد کے بعد جودھپور ریفر کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے کیس درج کر کے ٹرک کو قبضے میں لے لیا اور ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے۔

لوڈنگ ٹیکسی میں کپاس چننے والے مزدور تھے

اطلاعات کے مطابق کپاس چننے والے مزدوروں کو لے جانے والی لوڈنگ ٹیکسی کو تیز رفتار ٹرک نے ٹکر مار دی۔ حادثے میں چھ خواتین، چار نوجوان اور تین بچے زخمی ہوئے۔ ضلع اسپتال میں ابتدائی طبی امداد کے بعد ان میں سے دو کو تشویشناک حالت میں ایم ڈی ایم اسپتال جودھپور ریفر کردیا گیا۔ دیگر زخمیوں کو بھی جودھ پور ریفر کر دیا گیا۔ شدید زخمی پوجا اور دوسرے کی جودھپور جاتے ہوئے راستے میں ہی موت ہو گئی۔

مرنے والے سبھی مدھیہ پردیش کے ساکن

حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ٹرک کو پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے۔ مرنے والے اور زخمی ہونے والے سبھی مدھیہ پردیش کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں، جو ہر سال کپاس کے موسم میں مزدوری کرنے کے لیے پھلودی علاقے میں آتے ہیں۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پھلودی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ حادثے کے بعد قریبی ہوٹل میں کھانا کھانے والے لوگ اور پولیس نے زخمیوں کو فوری طور پر ضلع اسپتال پہنچایا۔

