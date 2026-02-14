چھتیس گڑھ میں المناک سڑک حادثہ، چھٹی پر گھر لوٹ رہے کوبرا بٹالین کے تین اہلکاروں سمیت چار لوگ ہلاک
چھتیس گڑھ کے جگدل پور سے رائے پور جا رہے کوبرا بٹالین کے اہلکاروں کی کار کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔
Published : February 14, 2026 at 2:26 PM IST
دھمتری: چھتیس گڑھ کے ضلع میں ہفتہ کو ایک المناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں کوبرا بٹالین کے تین سپاہی اور ایک ڈرائیور المناک طور پر ہلاک ہو گئے۔ ایک فوجی زخمی ہوا ہے۔
کار کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔
یہ حادثہ این ایچ 30 پر ارجونی تھانہ علاقے میں کھپری بائی پاس کے قریب پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک تیز رفتار کار کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کار مکمل طور پر تباہ ہوگئی۔ چار افراد موقعے پر ہی دم توڑ گئے۔ مرنے والوں میں کوبرا بٹالین کے تین سپاہی اور ایک شہری شامل ہے۔ ایک سپاہی زخمی ہے اور اسے دھمتری ڈسٹرکٹ اسپتال میں ابتدائی علاج کے بعد مزید علاج کے لیے رائے پور ریفر کردیا گیا ہے۔
مرنے والوں کی شناخت
اس حادثے میں مرنے والوں کی شناخت مکیش کمار (ہیڈ کانسٹیبل)، اومیندر سنگھ (ایس آئی) راج کمار گوڑ (کانسٹیبل) اور ہیرالال، ڈرائیور (عام شہری) کی موت ہو گئی۔
زخمی کی شناخت
اس حادثے میں ابھیمان رائے (کوبرا بٹالین) نام کا ایک اہلکار زخمی ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی سینئر افسران دھمتری ضلع اسپتال پہنچے۔ دھمتری کے کلکٹر اویناش مشرا نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کوبرا بٹالین کے سپاہی صبح آٹھ بجے کے قریب جگدل پور سے رائے پور کے لیے چھٹی پر جارہے تھے کہ کھپری بائی پاس کے قریب فوجیوں کی گاڑی ایک کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ تین فوجی اور ڈرائیور مارے گئے۔ ایک فوجی زخمی ہے اور اس کا علاج جاری ہے۔ فوجیوں کی لاشیں پورے احترام کے ساتھ ان کے آبائی گاوں کو واپس کی جائیں گی۔ کلکٹر نے کہا کہ سڑک کے کنارے پارکنگ کرنے والے ٹرکوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
اس دوران دھمتری کے میئر رامو روہرا نے زخمی فوجی سے ملاقات کی اور وزیر داخلہ وجے شرما کو زخمی فوجی ابھیمان رائے سے فون پر بات کرنے کا انتظام کیا۔