وجئے واڑہ کے جوڑے نے 1500 سرمایہ کاروں کو 400 کروڑ کا دھوکہ دیا
وجئے واڑہ میں ایک بڑا تجارتی گھوٹالہ سامنے آیا ہے، جس میں آدتیہ اور اس کی بیوی سجتا نے 400 کروڑ روپے اکٹھے کئے۔
Published : October 28, 2025 at 6:22 PM IST
وجئے واڑہ: آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں ایک انوکھا تجارتی معاملہ عروج پر پہنچ گیا۔ تفتیش میں ملزم آدتیہ اور اس کی بیوی سجتا کے بارے میں چونکا دینے والی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ دونوں نے ایک تجارتی کمپنی قائم کی اور سرمایہ کاروں کو اعلیٰ شرح سود کے وعدوں سے لالچ دیا۔ انہوں نے 1500 لوگوں سے حیرت انگیز طور پر 400 کروڑ روپے اکٹھے کئے۔
ایلور ضلع کے آدتیہ نے صرف دسویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس نے اعلیٰ طرز زندگی کا دکھاوا کرتے ہوئے فائیو اسٹار ہوٹلوں میں قیام کیا اور سرمایہ کاروں و ایجنٹوں کو راغب کرنے کےلئے بیرون ملک سفر بھی کیا۔ اس نے 62 ایجنٹوں کو بھرتی کیا اور انہیں کمیشن کی پیشکش کی۔ اس نے اپنی روزمرہ کی زندگی پر بھی دکھاوے کےلئے کافی خرچ کیا، تاکہ لوگوں کو متاثر کیا جاسکے۔
ایس آئی ٹی کی جانچ میں پتہ چلا ہے کہ جمع کیے گئے فنڈز کا بڑا حصہ ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کیا گیا۔ کل میں سے سرمایہ کاروں کو 260 کروڑ روپئے واپس کر دیے گئے۔ حکام نے 55 جائیدادوں کی نشاندہی کی ہے جن کی مالیت 100 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے بینک کھاتوں میں 3 کروڑ روپے منجمد کر دیے ہیں اور سونے کے زیورات ضبط کر لیے ہیں۔
پولیس نے حیدرآباد، وجئے واڑہ اور اونگول سمیت نو مقامات پر تلاشی لی اور کئی ایجنٹوں کو حراست میں لیا۔ آدتیہ، سجتا اور آٹھ دیگر ایجنٹوں کو جلد ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ 32 ایجنٹس نے مجموعی طور پر 49 کروڑ روپے کا کمیشن حاصل کیا، جب کہ 30 ایجنٹوں نے 9 کروڑ روپے کا نقصان کیا۔
حکام جمع کنندگان کے دعوؤں کو حل کرنے کے لیے ایک خصوصی عدالت کے قیام کے لیے اقدامات کررہے ہیں اور نقصانات کی وصولی کے لیے شناخت شدہ جائیدادوں کو منسلک کرنے کی تجویز پیش کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔