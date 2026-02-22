تلنگانہ میں بیس نکسلیوں نے ڈال دیے ہتھیار، سرکردہ ماؤنواز دیوجی اور سنگرام نے کیا سرینڈر
ممنوعہ سی پی آئی (ماؤسٹ) سے وابستہ سرکردہ ماؤنواز لیڈروں نے تلنگانہ کے آصف آباد ضلع کے جنگلات میں پولیس کے سامنے خودسپردگی کی۔
حیدرآباد، آصف آباد: ملک میں ماؤ ازم اور نکسل ازم اب آخری سانسیں لے رہے ہیں! دریں اثنا، مارچ 2026 تک نکسل ازم کو ختم کرنے کی سمت میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق، تلنگانہ کے سرکردہ ماؤسٹ لیڈر تھیپیری تروپتی عرف دیوجی اور ملا راجی ریڈی عرف سنگرام، تقریباً 20 دیگر ماؤنوازوں کے ساتھ، ہتھیار ڈال چکے ہیں۔
ممنوعہ سی پی آئی (ماؤسٹ) پارٹی سے وابستہ مانے جانے والے ان نکسلیوں نے تلنگانہ کے آصف آباد ضلع کے جنگلات میں پولیس کے سامنے خودسپردگی کی۔ تاہم اس حوالے سے پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
دیوجی، ایک اعلیٰ ماؤنواز رہنما، فی الحال ماؤسٹ پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے سکریٹری ہیں۔ نمبالا کیشو راؤ کے انکاؤنٹر کے بعد سے وہ سی پی آئی (ماؤسٹ) کی قیادت کر رہے ہیں۔
حکام کے مطابق، یہ پیش رفت ممنوعہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (ماؤسٹ) کے خاتمے کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ اس کے دو سرکردہ رہنماؤں، پارٹی کے سکریٹری تھیپیری تروپتی عرف دیوجی (60) اور سنٹرل کمیٹی-کم-پولٹ بیورو کے رکن ملا راجی ریڈی عرف سنگرام (76) نے تلنگانہ پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔
میڈیا رپورٹس میں تلنگانہ پولیس کے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دونوں لیڈروں نے پارٹی کے 16 دیگر کیڈرز کے ساتھ، جن میں کچھ ہائی پروفائل ماؤنواز لیڈر بھی شامل ہیں، اتوار کی صبح کومارم بھیم آصف آباد ضلع میں تلنگانہ پولیس کے اسپیشل انٹیلی جنس بیورو (SIB) کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔