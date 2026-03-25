آج ووٹ کا حق چھینا جا رہا ہے، اگلی بار شہریت بھی چھین لیں گے، مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن پر ممتا کا شدید حملہ
Published : March 25, 2026 at 5:03 PM IST
میناگوری (مغربی بنگال): مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بدھ کو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی)، مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن پر شدید حملہ کرتے ہوئے ان پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا اور خبردار کیا کہ ان کا اگلا اقدام شہریوں کے قومی رجسٹر (این آر سی) کے ذریعے شہریت چھیننے کی کوشش ہو سکتا ہے۔
بنرجی نے یہ ریمارکس سیاسی طور پر اہم شمالی بنگال میں آئندہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے اپنی مہم کا آغاز کرتے ہوئے کیے، یہ خطہ 2019 کے لوک سبھا انتخابات کے بعد سے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے گڑھ کے طور پر ابھرا ہے۔ جلپائی گوڑی ضلع کے میناگوری علاقے میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے، ترنمول کانگریس کی سربراہ نے الزام لگایا کہ ووٹر لسٹوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے ذریعے آئینی اداروں کو لوگوں کے حق رائے دہی کو چھیننے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
انتخابات سے پہلے اپنی پہلی بڑی انتخابی ریلی میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے، بنرجی نے کہا، الیکشن کمیشن، بی جے پی، اور مرکزی حکومت آئین کی پیروی نہیں کر رہے ہیں اور ووٹنگ کا حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔
چیف منسٹر نے الزام لگایا کہ ووٹر لسٹ کی نظرثانی سے راج بنشی اور خواتین سمیت کئی کمیونٹیز متاثر ہو رہی ہیں۔
خواتین ووٹرز کو متحرک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، جو حکمران جماعت کے لیے ایک اہم حمایتی بنیاد ہیں، انہوں نے کہا، "راج بنشیوں کے نام ایس آئی آر کے ذریعے ہٹا دیے گئے ہیں۔ خواتین کے نام بھی ہٹائے جا رہے ہیں۔ ایک عورت کا نام حذف کرنا پوری خواتین کی آبادی کو حذف کرنے کے مترادف ہے۔"
بنرجی نے دعویٰ کیا کہ ووٹر لسٹ کی تیاری کے عمل سے پہلے ہی لوگوں میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نومبر میں مہم شروع ہونے کے بعد ایس آئی آر کی وجہ سے بنگال میں 220 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ آج ان کی روحیں سوگوار ہیں۔ بی جے پی کو یہ یاد رکھنا چاہیے، انہیں جواب دینا پڑے گا۔
بی جے پی پر طویل عرصے سے رہنے والوں کو غیر ملکی قرار دینے کا الزام لگاتے ہوئے بنرجی نے کہا، "اتنے عرصے تک اس سرزمین پر رہنے کے بعد، آپ ہمیں غیر ملکی کہہ رہے ہیں اور ہم سے ہماری شہریت ثابت کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ پہلے یہ ثابت کریں کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں، پھر عوام کو چیلنج کریں۔"
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار، وزیر اعظم نریندر مودی، اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا نام لیے بغیر، بنرجی نے عوام سے یہاں موجود حضرات اور دہلی میں بیٹھے دونوں حضرات کو الوداع کرنے کی اپیل کی۔
2019 کے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کی زبردست جیت کے بعد سے شمالی بنگال ترنمول کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ایک اہم میدان جنگ رہا ہے، خاص طور پر جلپائی گوڑی، علی پور دوار اور کوچ بہار میں۔ بی جے پی نے 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں اس خطے میں زیادہ تر سیٹیں جیتیں اور راج بنشی جیسی برادریوں کے درمیان ایک مضبوط تنظیمی بنیاد بنائی۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمیں آدھی رات کو آزادی ملی اور ہمیں اس پر فخر ہے، لیکن آج وہ اس آزادی کو بھول گئے ہیں، وہ نہ آئین اور جمہوریت کی پاسداری کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے ووٹ کا حق چھین رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج وہ ووٹنگ کا حق چھین رہے ہیں۔ کل وہ این آر سی لائیں گے اور شہریت چھین لیں گے۔