دہلی ہائی کورٹ، جے این یو کے لاپتہ طالب علم کی ماں کی عرضی پر سماعت، سی بی آئی کی کلوزر رپورٹ کو کیا گیا چیلنج
فاطمہ نفیس سی بی آئی سے مزید تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ درخواست کی سماعت جمعہ 19 دسمبر 2025 کو ہوگی۔
Published : December 19, 2025 at 10:33 AM IST
نئی دہلی: جے این یو کے لاپتہ طالب علم نجیب احمد کی ماں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ فاطمہ نفیس نے مقدمے میں سی بی آئی کی کلوزر رپورٹ کو قبول کرنے کے ٹرائل کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا ہے۔ نجیب احمد کی والدہ نے مزید تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہائی کورٹ آج اس درخواست پر سماعت کرے گا۔
واضح رہے کہ 30 جون کو راؤس ایونیو کورٹ نے نجیب احمد کیس میں سی بی آئی کی کلوزر رپورٹ کو قبول کر لیا تھا۔ راؤس ایونیو کورٹ کے اسی حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ راؤس ایونیو کورٹ نے کہا تھا کہ اگر کیس میں کوئی ثبوت ملے تو اس کی دوبارہ تفتیش کی جائے گی۔
نجیب احمد کی والدہ فاطمہ نفیس نے سی بی آئی کی کلوزر رپورٹ کو چیلنج کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ نجیب کی والدہ کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس کیس کی سی بی آئی سے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ عرضی میں کہا گیا کہ سی بی آئی نے مناسب جانچ نہیں کی اور کلوزر رپورٹ داخل کی۔ درخواست میں سی بی آئی کی کلوزر رپورٹ کے اس نتیجے کو چیلنج کیا گیا تھا کہ نجیب احمد خود ہی غائب ہو گئے تھے۔
8 اکتوبر 2018 کو ہائی کورٹ نے سی بی آئی کو تحقیقات بند کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد نجیب احمد کی والدہ نے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی جس میں کلوزر رپورٹ سے متعلق دستاویزات طلب کی گئیں۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ نجیب کی والدہ ٹرائل کورٹ میں درخواست دائر کر سکتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی شکایت ہو۔ اگر وہ تحقیقات سے متعلق اسٹیٹس رپورٹ چاہتی ہے تو وہ عدالت میں درخواست دائر کرسکتی ہے۔
ہائی کورٹ کے حکم کے بعد نجیب کی والدہ فاطمہ نفیس نے درخواست دائر کی۔ واضح رہے کہ 16 مئی 2017 کو دہلی ہائی کورٹ نے جے این یو کے طالب علم نجیب احمد کی گمشدگی کی سی بی آئی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد، 29 جون، 2017 کو، سی بی آئی نے نجیب کے ٹھکانے کی معلومات فراہم کرنے والے کے لیے 10 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا۔ تاہم اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ نجیب احمد 15 اکتوبر 2016 سے لاپتہ ہیں۔