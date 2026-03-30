شوہر سے جان چھڑانے کے لئے بیوی نے عاشق کے ساتھ مل کر بنا لی اپنی فحش ویڈیو، فرضی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کر دیا وائرل
Published : March 30, 2026 at 6:47 PM IST
بھیلواڑہ(راجستھان): رشتوں کو بکھرنے والا ایک منفرد طرح کا معاملہ پیر کو شہر میں اس وقت سامنے آیا جب بیوی نے اپنے شوہر سے جان چھڑانے کے لیے گھناؤنی حرکت کی۔بیوی نے اپنے سابق عاشق اور اس کے دوستوں کے ساتھ مل کر خود کا نہاتے ہوئے ایک فحش ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا تاکہ شوہر پر الزام لگا کر اسے بلیک میل کیا جا سکے اور اسے اس سے جان چھڑانے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ شوہر کی رپورٹ پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ دھرمیندر سنگھ نے کہا کہ اس طرح کی ایک ویڈیو وائرل ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ کے شوہر کی رپورٹ کی بنیاد پر بھیلواڑہ پولس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے۔ تفصیلی تفتیش جاری ہے۔ یہ ایک فحش ویڈیو وائرل کرنے کا معاملہ ہے۔ الزام ہے کہ بیوی نے شوہر سے جان چھڑانے اور اسے بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو وائرل کی۔ کیس ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اس پر مزید تبصرہ کرنا نامناسب ہوگا۔ پولیس کی تفتیش کے بعد ہی سب کچھ واضح ہو سکے گا۔
شوہر کے خلاف پہلے بھی مقدمہ درج: بھیلواڑہ پولس کے مطابق، متاثرہ شوہر نے ایف آئی آر میں بتایا کہ 20 مارچ کی رات، اس کی بیوی کے باتھ روم میں نہانے کا ایک ویڈیو جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وائرل ہوا تھا۔ شوہر کا الزام ہے کہ منصوبہ بند طریقے سے یہ پروپیگنڈہ کیا گیا کہ ویڈیو وائرل کرنے کا الزام ممجھ پر لگایا جائے۔ متاثرہ شوہر کا الزام ہے کہ اس کی بیوی نے اپنے عاشق اور دیگر کے ساتھ مل کر اپنی ایک فحش ویڈیو تیار کی۔ اس واقعے کو شوہر کی سازش کے طور پر عام کیا جانا تھا۔ شوہر نے احتجاج کیا تو ملزم نے اسے دھمکیاں دیں۔ اس سے قبل بھی متاثرہ نے اپنے شوہر کے خلاف اپنے سسرال سے زیورات ہتھیانے کا مقدمہ درج کرایا ہے۔
عاشق نے سازش کا اعتراف کیا: شوہر کی ایف آئی آر کے مطابق، ایک سازش کے تحت ویڈیو وائرل ہونے کے بعد، متاثرہ اور اس کے اہل خانہ بھیلواڑہ شہر کے ایک پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرانے گئے۔ متاثرہ نے شبہ ظاہر کیا کہ اس واقعہ کے پیچھے اس کی بیوی کے عاشق اور دیگر ساتھیوں کا ہاتھ ہوسکتا ہے۔
اس پر بیوی برہم ہوگئی اور شوہر پر ویڈیو وائرل کرنے کا الزام لگایا۔ متاثرہ اور اس کے اہل خانہ نے اپنے عاشق کے ساتھ خاتون کی سوشل میڈیا چیٹس دکھائیں تو معاملہ سامنے آگیا۔ پولیس نے شادی شدہ خاتون کے عاشق کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے طلب کیا تو ساری کہانی سامنے آ گئی۔ خاتون کے عاشق کا کہنا تھا کہ خاتون اسے اس معاملے میں گھسیٹنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد پولیس کی سائبر ٹیم نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ خاتون کے عاشق نے موبائل سم فراہم کی تھی۔ جھوٹے نام سے سوشل میڈیا آئی ڈی بنا کر ویڈیو وائرل کی گئی۔