آسام اسمبلی انتخابات: ترنمول کانگریس کی دوسری فہرست جاری، امیدواروں کی تعداد 23 تک پہنچ گئی
Published : March 22, 2026 at 10:37 PM IST
ریاست آسام میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ترنمول کانگریس نے اپنے امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔ اس نئی فہرست میں مزید سات امیدواروں کے نام شامل کیے گئے ہیں، جس کے بعد پارٹی کے کل امیدواروں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔
پارٹی نے واضح کیا ہے کہ چمرائی اسمبلی حلقے سے نامزد امیدوار نے اپنی امیدواری واپس لے لی ہے، جس کے باعث مجموعی تعداد میں کمی واقع ہوئی۔ دوسری فہرست میں شامل نمایاں امیدواروں میں شرمین علی احمد (مندیا)، روزی احمد (ہاجو-سوالکوچی)، ابھیجیت مجمدار (گوہاٹی سینٹرل)، انوس کمار کنداپن (چابوا-لہووال)، پریش بورا (مریانی)، پریمل رنجن رائے (کریمن گنج نارتھ) اور عزیز احمد خان (کریمن گنج ساؤتھ) شامل ہیں۔
ترنمول کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریاست کی 126 نشستوں میں سے 51 پر اپنے امیدوار میدان میں اتارنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق پارٹی کی توجہ خاص طور پر بنگالی نژاد ووٹروں سمیت مختلف طبقات کو اپنی طرف متوجہ کرنے پر مرکوز ہے۔
ریاست میں سیاسی مقابلہ سخت ہونے کی توقع ہے، جہاں گزشتہ انتخابات میں بی جے پی کو 64، آسام گن پریشد کو 9، یو پی پی ایل کو 7 اور بی پی ایف کو 3 نشستیں ملی تھیں، جبکہ اپوزیشن میں کانگریس نے 26 اور اے آئی یو ڈی ایف نے 15 نشستیں حاصل کی تھیں۔ آسام اسمبلی کے انتخابات 9 اپریل کو ہوں گے جبکہ نتائج 4 مئی کو متوقع ہیں۔