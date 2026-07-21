ٹی ایم سی کے یومِ شہداء جلسے کا مقام توڑ پھوڑ کا شکار، ممتا بنرجی نے پولیس اور بی جے پی پر سنگین الزامات عائد کر دیے
عدالت سے منظوری ملنے کے بعد جلسہ گاہ کی تیاریوں کا جائزہ لینے ممتا بنرجی نے ابھیشیک کے ہمراہ مقام کا دورہ کیا تھا-
Published : July 21, 2026 at 2:25 PM IST
کولکاتا : مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے سالانہ یومِ شہداء (شہید دیوس) جلسے سے قبل بڑا سیاسی تنازع پیدا ہو گیا۔ کولکاتا کے برلا پلانیٹیریم کے قریب جلسے کے لیے تیار کیے گئے اسٹیج اور دیگر انتظامات میں مبینہ توڑ پھوڑ کے بعد وزیر اعلیٰ اور ٹی ایم سی سربراہ ممتا بنرجی نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور پولیس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور عدالت کی توہین کا الزام عائد کیا۔
اطلاعات کے مطابق پیر کی رات موٹر سائیکلوں پر سوار 40 سے 50 افراد نے جلسہ گاہ میں گھس کر اسٹیج، بجلی کے انتظامات، مائیک سسٹم، بینرز اور پوسٹرز کو نقصان پہنچایا۔ ٹی ایم سی نے الزام عائد کیا کہ حملہ آور بی جے پی سے وابستہ تھے، تاہم اس الزام پر فوری طور پر بی جے پی کی جانب سے کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔ یہ جلسہ طویل قانونی کشمکش کے بعد کلکتہ ہائی کورٹ کی اجازت سے برلا پلانیٹیریم کے سامنے منعقد ہونا تھا۔
عدالت سے منظوری ملنے کے بعد جلسہ گاہ کی تیاری زور و شور سے جاری تھی اور پیر کی دوپہر ممتا بنرجی نے پارٹی کے آل انڈیا جنرل سیکریٹری ابھیشیک بنرجی کے ہمراہ مقام کا دورہ بھی کیا تھا۔ رات گئے توڑ پھوڑ کی اطلاع ملنے پر ممتا بنرجی فوراً موقع پر پہنچیں۔ ان کے ساتھ سینئر رہنما ڈولا سین اور کلیان بنرجی بھی موجود تھے۔ تباہ شدہ اسٹیج کے سامنے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممتا نے کہا کہ نہ صرف اسٹیج کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ بجلی کی تاریں کاٹ دی گئیں، مائیکروفون کے کنکشن منقطع کر دیے گئے، تمام بینرز پھاڑ دیے گئے اور بارش میں کام کرنے والے مزدوروں اور کارکنوں کو دھمکا کر وہاں سے بھگا دیا گیا۔
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ اس دوران ابھیشیک بنرجی اور کلیان بنرجی کے خلاف بھی حملے کیے گئے۔ ممتا بنرجی نے پولیس کے کردار پر شدید ناراضی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کلکتہ ہائی کورٹ نے واضح ہدایت دی تھی کہ جلسہ گاہ پر امن و امان برقرار رکھنا پولیس کی ذمہ داری ہوگی، لیکن اس کے باوجود پولیس وہاں سے غائب ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ وہ پولیس اور ریاستی انتظامیہ کے خلاف توہینِ عدالت کی کارروائی کریں گی کیونکہ عدالتی احکامات پر عمل نہیں کیا گیا۔
انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس جانبدارانہ رویہ اختیار کر رہی ہے اور مختلف اضلاع میں ٹی ایم سی کارکنوں اور حامیوں کو 'ایکوش' (21 جولائی) کی ریلی میں شرکت سے روکا جا رہا ہے۔ ممتا بنرجی نے بی جے پی پر سیاسی انتقام کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کے خلاف 14 ہزار سے زائد جھوٹے مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کو "آدھی رات کی تاریخ کا سیاہ باب" قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر یہ رویہ جاری رہا تو وہ آئندہ دنوں میں روزانہ سڑکوں پر احتجاج کریں گی۔
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انہوں نے انڈیا اتحاد کی تمام جماعتوں، علاقائی سیاسی پارٹیوں اور جمہوری قوتوں سے بھی اپیل کی کہ وہ اس واقعے کے خلاف متحد ہو کر آواز بلند کریں۔ واضح رہے کہ آل انڈیا ترنمول کانگریس ہر سال 21 جولائی کو یومِ شہداء مناتی ہے۔ یہ دن 1993 میں کولکاتا میں اس وقت کے یوتھ کانگریس کارکنوں کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب ممتا بنرجی کی قیادت میں نکالے گئے احتجاجی مارچ کے دوران پولیس فائرنگ میں 13 کارکن ہلاک ہو گئے تھے۔