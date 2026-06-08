ٹی ایم سی لیڈر جہانگیر خان کو بنگال پولیس اور اسپیشل ٹاسک فورس نے نیپال کی سرحد پر گرفتار کرلیا
فالٹا حلقہ سے ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان کئی دنوں سے لاپتہ تھے۔
Published : June 8, 2026 at 12:26 PM IST
کولکتہ: بنگال پولیس نے پیر کو مغربی بنگال کے فالٹا حلقہ سے ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان کو گرفتار کرلیا۔ اطلاعات کے مطابق بنگال پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس نے اسے نیپال کی سرحد پر گرفتار کیا۔ ترنمول کانگریس کے امیدوار ملک سے بھاگ کر نیپال جانے کی تیاری کر رہے تھے۔
جہانگیر خان کی گرفتاری کے حوالے سے تاحال کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ سرکاری معلومات کا انتظار ہے۔ جہانگیر خان 2026 کے فالٹا اسمبلی انتخابات کے بعد سے لاپتہ تھے۔ مغربی بنگال پولیس اور اسپیشل ٹاسک فورس دونوں اس کی کافی عرصے سے تلاش کر رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ترنمول کانگریس لیڈر کے خلاف سات مقدمات درج کیے گئے تھے۔
News Alert ! TMC leader Jahangir Khan arrested near India-Nepal border in north Bengal on 'extortion' charges: Police. pic.twitter.com/R6BMcdEMg7— Press Trust of India (@PTI_News) June 8, 2026
ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) تکنیکی نگرانی کا استعمال کرتے ہوئے اسے پکڑنے کے لیے کئی دنوں سے جال بچھا رہی تھی۔ پولیس نے ترنمول کانگریس لیڈر جہانگیر خان کے خلاف قتل کی کوشش، جبری وصولی اور فساد بھڑکانے کی کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ منی لانڈرنگ کیس میں بھی جہانگیر سے تفتیش کر رہا ہے۔
2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں جہانگیر خان نے اپنی شناخت پشپا کے طور پر کی اور بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری کے خلاف الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا۔ الیکشن کے دوران ان کے خلاف کئی شکایات درج کی گئیں۔ اس نے بڑے پیمانے پر توجہ حاصل کی جب اس نے مبینہ طور پر بنگال پولیس کے ایک افسر کو کھلا چیلنج کیا۔ اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوگئی۔