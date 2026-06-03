ترنمول کانگریس نے بنگال میں اپنی تمام کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا، بغاوت کے بعد تنظیمی تبدیلی کا اعلان
ترنمول کانگریس اپنے ہی ارکان اسمبلی کی بغاوت کے بعد متحرک ہوگئی ہے۔
By PTI
Published : June 3, 2026 at 2:26 PM IST
کولکاتہ: ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) نے بدھ کے روز مغربی بنگال میں اپنی تمام تنظیمی کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا اور پارٹی ڈھانچے کا ایک جامع جائزہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک ڈرامائی اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پارٹی کے قانون سازوں کے ایک بڑے حصے نے بغاوت کر دی ہے۔
ایکس پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں، ٹی ایم سی نے کہا کہ مغربی بنگال میں پارٹی کی تمام کمیٹیوں کے ساتھ ساتھ اس کی تمام فرنٹل تنظیمیں فوری اثر سے تحلیل کر دی گئیں ہیں۔
یہ فیصلہ اس کے چند گھنٹے بعد آیا ہے جب ٹی ایم سی کے منحرف ایم ایل ایز نے اسمبلی اسپیکر کو ایک علیحدہ مقننہ پارٹی کے طور پر تسلیم کرنے کی درخواست کی تھی، جس سے تنظیم کے اندر حالیہ انتخابی دھچکے کے بعد بحران مزید گہرا ہوا ہے۔
پارٹی نے کہا، "بہت غور و فکر کرنے کے بعد، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مغربی بنگال میں آل انڈیا ترنمول کانگریس کی تمام کمیٹیوں کے ساتھ ساتھ اس کی تمام فرنٹل تنظیموں کو فوری طور پر تحلیل کر دیا جائے گا۔"
پارٹی نے کہا کہ پارٹی "ہر سطح پر خود شناسی، کارکردگی کا جائزہ لینے اور تنظیمی جائزے کی ایک جامع مشق" کرے گی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "اس مشق کے نتائج کی بنیاد پر، پیرنٹ باڈی اور تمام فرنٹل تنظیموں کے تنظیمی ڈھانچے کی تشکیل نو کی جائے گی اور مقررہ وقت پر اس کا اعلان کیا جائے گا۔"
تاہم پارٹی نے اس فیصلے کے پیچھے وجوہات کی وضاحت نہیں کی۔
سیاسی مبصرین اس اقدام کو قیادت کی جانب سے تنظیم پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے اور جاری بحران کے دوران پارٹی کی تنظیم نو کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
سوشل میڈیا پوسٹ میں مزید کہا گیا، "پارٹی اپنی تنظیم کو مضبوط بنانے اور اسے مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نئے جوش اور مقصد کے ساتھ تیار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔"
یہ ترقی ٹی ایم سی کے قیام کے بعد سے لیے گئے سب سے بڑے تنظیمی فیصلوں میں سے ایک کی نشاندہی کرتی ہے اور یہ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پارٹی حالیہ برسوں میں اپنے سب سے بڑے داخلی چیلنج سے نمٹ رہی ہے۔
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