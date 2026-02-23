کیرالہ کے کوزی کوڈ میں آرام کے دوران سلیب گرنے سے تین مزدوروں کی موت
حادثے میں پانچ افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
Published : February 23, 2026 at 3:40 PM IST
کوزی کوڈ (کیرالہ): پیر کی سہ پہر کوزی کوڈ کے والیانگاڈی میں ایک عمارت کا سلیب گرنے سے تین مزدور ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہوگئے۔ زخمیوں کو میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ تین مزدور مبینہ طور پر ایک عمارت کے سلیب پر آرام کر رہے تھے جو دوپہر کے وقت اچانک منہدم ہوگیا، جس سے وہ ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہو گئے۔
جاں بحق ہونے والوں کی شناخت جبار، اشرف اور بشیر کے نام سے ہوئی ہے، جو علاقے میں لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے کام میں مصروف تھے۔ حادثہ دوپہر کے قریب اس وقت پیش آیا جب بیچ روڈ پر پرانے پاسپورٹ آفس کی عمارت کا کنکریٹ کا ایک بھاری حصہ اچانک ٹوٹ کر نیچے آرام کر رہے مزدوروں پر گر گیا۔
زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے کوزی کوڈ میڈیکل کالج اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ عمارت جو کہ چاول اور گندم کا گودام تھی، سمندر کے قریب ہونے اور نمکین سمندری ہواؤں کے سخت اثرات کی وجہ سے برسوں سے خستہ حالت میں تھی۔ جس کی وجہ سے عمارت کے اندر موجود لوہے کو زنگ لگ گیا اور وہ کمزور ہو گیا۔
اس واقعہ نے کوزی کوڈ میونسپل کارپوریشن کے خلاف بڑے پیمانے پر عوامی غم و غصے کو جنم دیا ہے، مقامی لوگوں اور ساتھی ملازمین نے لاپرواہی کا الزام لگایا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، فائر بریگیڈ نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ عمارت غیر محفوظ ہے اور اسے فوری طور پر گرانے کی سفارش کی تھی۔
کونسلر کے سی سوبھیتا نے بتایا کہ کونسل کی پچھلی میعاد کے دوران، کوزی کوڈ میں اس طرح کی آٹھ خستہ حال عمارتوں کو منہدم کرنے کے نوٹس جاری کیے گئے تھے، بشمول یہ خاص عمارت۔ تاہم، مسماری کبھی نہیں ہوئی، ایک ایسی ناکامی جسے ناقدین موت کی براہ راست وجہ قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ میئر سداشیون نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور سرکاری فائلوں کی جانچ پڑتال کے بعد مکمل تحقیقات کا وعدہ کیا، لیکن لوگ اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں کہ کیا احتساب کا صحیح طریقے سے تعین کیا جائے گا۔
والیانگاڈی، مالابار خطے کے چھ اضلاع کے لیے ایک ضروری تجارتی مرکز، پلکاڈ سے کاسرگوڈ تک، اب بھی متعدد خستہ حال عمارتوں اور عارضی شیڈوں سے بھرا پڑا ہے۔
کارکنوں نے بتایا کہ چونکہ عمارت زیادہ تر خالی دکھائی دیتی تھی، یہ ایک عام آرام گاہ تھی، اور اس کی خطرناک حالت کے باوجود، کسی اہلکار نے کبھی انتباہ یا داخلے پر پابندی نہیں لگائی۔ اس حادثے نے سخت سیاسی احتجاج کو جنم دیا، بی جے پی یووا مورچہ کے کارکنوں نے کوزی کوڈ کارپوریشن کی طرف مارچ کیا۔
بی جے پی ضلع صدر پرکاش بابو نے مطالبہ کیا کہ میئر کے خلاف مجرمانہ قتل کا مقدمہ درج کیا جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کارپوریشن کے اہلکار سینکڑوں غیر محفوظ عمارتوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے رشوت لے رہے ہیں۔ جیسے ہی امدادی کارروائیاں ختم ہوئیں، توجہ آئندہ حکومتی تحقیقات کی طرف مبذول ہو گئی، عوام ایک شفاف رپورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں جو اس قابل روک آفت کے ذمہ داروں کو نہیں بچا سکے گی۔