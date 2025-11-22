آر بی آئی اہلکار بن کر لوٹ لی اے ٹی ایم کیش وین، کانسٹیبل سمیت تین افراد گرفتار، پانچ کروڑ روپے سے زائد نقدی برآمد
پولیس کمشنر نے بتایاکہ ملزم تین ماہ سے ڈکیتی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، 15 دن پہلے ہی جگہ کا تعین کر لیا تھا۔
Published : November 22, 2025 at 5:17 PM IST
بنگلورو: بنگلورو پولیس نے 7.11 کروڑ روپئے (تقریباً 1.7 بلین ڈالر) کی ڈکیتی میں تین ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ان افراد میں روی، جو سی ایم ایس سیکورٹیز کے ایک محافظ گاڑی کے نگران ہیں، سابق ملازم زیویئر، اور گووندا پورہ پولیس اسٹیشن کے ایک کانسٹیبل اناپا نائک شامل ہیں۔ ان سے 5.76 کروڑ روپے (تقریباً 5.76 بلین ڈالر) کی نقدی برآمد ہوئی ہے۔
تین ماہ سے منصوبہ بندی جاری تھی
بنگلورو سٹی پولیس کمشنر سیمنت کمار سنگھ نے ہفتہ کو ایک پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقدمہ درج ہونے کے 54 گھنٹے کے اندر تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چھ سے آٹھ افراد اس جرم میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ باقی ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کمشنر نے بتایا کہ ملزم تین ماہ سے ڈکیتی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اور اس نے 15 دن پہلے ہی جگہ کا تعین کر لیا تھا۔
تفتیش مشکل تھی
گاڑی میں لے جانے والے سیکیورٹی گارڈز اور کسٹوڈین اسٹاف کے موبائل فون چھین لیے گئے۔ پولیس کو اس واقعہ کا تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد علم ہوا۔ تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ ملزمان نے سی سی ٹی وی کے بغیر جگہیں استعمال کی تھیں، انہوں نے موبائل فون استعمال نہیں کیا تھا، اور چوری شدہ کرنسی نوٹوں میں سیریل نمبر نہیں تھے۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ تفتیش مشکل ثابت ہو رہی ہے۔
واقعہ کیا ہے
یہ دن دیہاڑے ڈکیتی 19 نومبر کو بنگلورو کے ڈیری سرکل فلائی اوور پر ہوئی تھی۔ 5-6 لوگوں کا ایک گروپ ایک کار میں آیا، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ آر بی آئی کے اہلکار ہیں، اور ایک محافظ کمپنی کی گاڑی کو روکا جو اے ٹی ایم میں کیش لوڈ کر رہی تھی۔ ملزمان میں سے ایک محافظ گاڑی میں سوار ہوا اور ڈرائیور کو ڈیری سرکل کی طرف گاڑی چلانے کو کہا۔
انعام کا اعلان
جیسے ہی جرم کی اطلاع ملی، بنگلورو سے متصل اضلاع کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) اور پڑوسی ریاستوں کی پولیس کو اطلاع دی گئی۔ مزید برآں، بنگلورو پولیس ڈیپارٹمنٹ کے دو جوائنٹ کمشنروں کی رہنمائی میں، تقریباً 200 افسران اور عملے کی 11 ٹیمیں، جن کی قیادت دو ڈپٹی کمشنرز (ڈی سی پی) کر رہے ہیں، کیرالہ، تمل ناڈو اور تلنگانہ گئے۔ جس کے بعد تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیشی ٹیم کے لیے 5 لاکھ روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا گیا۔
سیکیورٹی ایجنسی کی غفلت
ڈرائیور کے علاوہ، نقدی والی گاڑی میں دو حفاظتی محافظ اور دو محافظ ہونے چاہئیں۔ گاڑی کو ایک ہی وقت میں یا ایک ہی راستے پر بار بار استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عملے کو نقدی کے انتظام کی تربیت دی جائے اور ان کا پس منظر چیک کیا جائے۔
اگر کسی نگران کمپنی کے ملازم کو برطرف کیا جاتا ہے، تو آر بی آئی کے ضابطوں کے مطابق پولیس کو مطلع کرنا ضروری ہے۔ تاہم، سی ایم ایس سیکیورٹیز کی جانب سے کچھ خامیاں پائی گئیں۔ کمشنر نے کہا کہ اس معاملے کو لے کر آر بی آئی کو خط لکھا جائے گا۔