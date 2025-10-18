حیدرآباد میں تین کمسن بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی، ملزم گرفتار
حیدرآباد میں دسہرہ کی تعطیلات کے دوران اپنے ہاسٹل سے گھر لوٹنے والی طالبات کے ساتھ جنسی زیادتی کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے۔
حیدرآباد: سیدآباد تھانہ علاقہ میں ایک چونکا دینے والا اور دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک 26 سالہ شخص پر دس سال سے کم عمر کی تین لڑکیوں کو دو ہفتوں تک جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا الزام ہے۔ اس واقعے نے مقامی کمیونٹی کو چونکا دیا ہے اور بچوں کی حفاظت کے بارے میں شدید خدشات کا اظہار کیا ہے۔
پولیس کے مطابق ملزم اکبر باغ کے علاقے میں رہتا ہے اور اس نے مبینہ طور پر دو ہمسایہ خاندانوں کی تین لڑکیوں کو نشانہ بنایا۔ دو مقتولین کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا جب کہ تیسرا قریبی گھر سے تھا۔ یہ تینوں لڑکیاں دسہرہ کی چھٹیاں منانے کے بعد اپنے ہاسٹل سے گھر لوٹی تھیں جب یہ واقعہ پیش آیا۔
ملزم مبینہ طور پر بچوں کو چاکلیٹ دینے کے بہانے الگ اپنے گھر لے گیا۔ ان دوروں کے دوران، اس نے مبینہ طور پر ہر لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ بچوں کے رویے میں تبدیلی اور پریشانی دیکھ کر اہل خانہ نے فوراً پولیس سے شکایت کی۔
اس کے جواب میں، سیدآباد پولیس نے پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسوئل آفنسز (POCSO) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا اور گہرائی سے تفتیش شروع کی۔ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے تاکہ اس کی کارروائیوں کا مکمل پردہ فاش کیا جا سکے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا اس کا کوئی ساتھی ملوث تھا۔
پولیس حکام نے بچوں کی چوکسی اور نگرانی کی اہمیت پر زور دیا، خاص طور پر چھٹیوں اور تہواروں کے دوران جب وہ ہاسٹل سے واپس آتے ہیں یا سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے کمیونٹی پر بھی زور دیا کہ وہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دیں۔
متاثرین کے لیے امدادی اقدامات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں بچوں کے نفسیاتی ماہرین اور فرانزک ماہرین سے مشاورت بھی شامل ہے تاکہ وہ صدمے سے صحت یاب ہو سکیں۔ حکام نے یقین دلایا ہے کہ ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
اس کیس نے بچوں کی حفاظت کے سخت اقدامات اور بچوں کو جنسی استحصال سے بچانے کے لیے والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں میں بیداری بڑھانے کی فوری ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ پولیس انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے، جب کہ رہائشی چوکس رہتے ہیں۔