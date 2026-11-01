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ملی پور کے نونی میں فائرنگ کے واقعے میں تین افراد ہلاک، کانگ پوکپی میں بھی دو لاشیں برآمد

منی پور میں تشدد کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تواتر سے ہو رہے فائرنگ کے واقعات لوگ مارے جا رہے ہیں۔

Three killed in gunfight between rival groups in Manipur's Noney
ملی پور کے نونی میں فائرنگ کے واقعے میں تین افراد ہلاک (File Photo: AFP)
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By PTI

Published : November 1, 2026 at 11:01 AM IST

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امپھال: پولیس نے بتایا کہ منی پور کے ضلع نونی میں حریف مسلح گروپوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں کوکی برادری سے تعلق رکھنے والے تین افراد ہلاک ہو گئے۔

فائرنگ کا یہ واقعہ سنیچر کو کیکرو ناگا گاؤں میں پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ جنگلاتی پہاڑی گاؤں میں کئی گھنٹوں تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے کہا کہ "علاقے میں ضروری حفاظتی اقدامات کر لیے گئے ہیں۔"

دریں اثنا، کوکی برادری کی اعلیٰ تنظیم 'کوکی انپی منی پور' (کے آئی ایم) نے تینوں نوجوانوں کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں، کے آئی ایم نے الزام لگایا کہ ان ہلاکتوں کے پیچھے "ناگا عسکریت پسند گروپ" ملوث تھے اور انہوں نے "انصاف، جوابدہی اور فوری ریاستی کارروائی" کا مطالبہ کیا۔

منی پور کے کانگ پوکپی میں دو لاشیں برآمد

حکام نے بتایا کہ سکیورٹی فورسز نے اتوار کی صبح منی پور کے ضلع کانگ پوکپی میں ایک پہاڑی علاقے سے دو لاشیں برآمد کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لاشیں تاپھو کوکی گاؤں کے دو لاپتہ نوجوانوں کی تلاش کے لیے چلائے جانے والے آپریشن کے دوران ملیں، جو 29 اکتوبر سے لاپتہ تھے۔

پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ "منی پور پولیس، کوبرا، سی آر پی ایف، آسام رائفلز اور آر اے ایف پر مشتمل مشترکہ ٹیموں نے آج نیشنل ہائی وے 2 کے مشرق میں، ایس پی روڈ کے ساتھ واقع عام علاقے میں ایک وسیع سرچ آپریشن چلایا۔"

TAGGED:

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منی پور فائرنگ میں کوکی ہلاکتیں

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