دہلی-این سی آر میں فضائی آلودگی پر سروے میں چونکا دینے والے انکشافات

سروے پورٹ سے پتہ چلتا ہےکہ پی ایم 2.5 کی سطح پانچ سال کی بلند ترین 488 مائیکرو گرام فی کیوبک میٹر تک پہنچ گئی۔

دہلی-این سی آر میں فضائی آلودگی پر سروے میں چونکا دینے والے انکشافات
دہلی-این سی آر میں فضائی آلودگی پر سروے میں چونکا دینے والے انکشافات (PTI)
Published : October 26, 2025 at 5:30 PM IST

دہلی : دیوالی کے بعد دہلی کی ہوا انتہائی زہریلی ہو چکی ہے۔ سی پی سی بی کے اعداد و شمار کے مطابق، PM2.5 کی سطح پانچ سال کی بلند ترین سطح 488 مائیکرو گرام فی مکعب میٹر تک پہنچ گئی ہے۔ یہ دیوالی سے پہلے کی سطح سے تین گنا زیادہ ہے۔ 20 اکتوبر، دیوالی کی رات، آلودگی کی سب سے زیادہ سطح ریکارڈ کی گئی۔

لوک سرکلس کے سروے کے مطابق، دہلی-این سی آر کے تین چوتھائی گھروں میں لوگ آلودہ ہوا کے مضر اثرات کا شکار ہیں۔ گلے میں خراش، کھانسی اور آنکھوں میں جلن عام شکایات ہیں۔ 42 فیصد گھروں میں ایک یا زیادہ افراد گلے کی خراش یا کھانسی کا شکار ہیں۔ 25 فیصد کو آنکھوں میں جلن، سر درد یا نیند میں دشواری کا سامنا ہے۔ 17 فیصد سانس لینے میں دشواری یا دمہ کی شدت کی شکایت کررہے ہیں۔

وہیں 44 فیصد گھرانے باہر نکلنے سے گریز کر رہے ہیں اور قوت مدافعت بڑھانے والی غذاؤں کا استعمال کر رہے ہیں۔ تقریباً ایک تہائی افراد آلودگی سے متعلق بیماریوں کے لیے ڈاکٹروں سے رجوع کر رہے ہیں۔ 23 فیصد رہائشی اس ہفتے یا اگلے ہفتے شہر سے باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 15 فیصد گھروں میں رہنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جبکہ 31 فیصد قوت مدافعت بڑھانے والی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور ایئر پیوریفائر لگا رہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: دیوالی کے بعد پھیلا دھواں دہلی کا گلا گھونٹ رہا ہے، ہوا کا معیار 'بہت خراب'

اسی طرح 8 فیصد لوگ ماسک پہن کر اپنی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تاہم، 23 فیصد کا کہنا ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے اور بس اس کے ساتھ جئیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کی سفارش کردہ سطح سے 24 گنا زیادہ آلودگی کے باوجود، حکومتی اقدامات ناکافی نظر آتے ہیں۔ گراپ (GRAP) کے تحت سخت اقدامات، جیسے سموگ گن اور رات کی صفائی، ضروری ہیں۔ سروے نے اینٹی پولوشن اقدامات کے سخت نفاذ کا مطالبہ کیا ہے۔

دہلی این سی آر
فضائی آلودگی
