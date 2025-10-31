بھٹنڈہ میں اسکول کی دیواروں پر ’خالصتان زندہ باد‘ نعرے تحریر کرنے کے الزام میں تین افراد گرفتار
پولیس کے مطابق کینیڈا میں مقیم پون پریت سنگھ نے اسکول کی دیواروں پر انگریزی میں نعرے لکھنے کے لیے ملزمان کو رقم بھیجی۔
Published : October 31, 2025 at 7:21 PM IST
بھٹنڈہ: بھٹنڈہ پولیس اور پنجاب کے کاؤنٹر انٹیلی جنس یونٹ نے ضلع بھسیانہ اور مانانوالہ گاؤں میں اسکولوں کی دیواروں پر 'خالصتان زندہ باد' کے نعرے لکھنے پر تین افراد کو گرفتار کرلیا۔ پولیس نے ملزمان سے چار موبائل فون اور ایک وائی فائی ڈونگل برآمد کیا، جن کی شناخت نوجوت سنگھ، راج پریت سنگھ اور ہرجندر سنگھ کے نام سے ہوئی ہے۔
پنجاب پولیس کے ڈی جی گورو یادو نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہاکہ "ایک اہم پیشرفت میں، کاؤنٹر انٹیلی جنس بھٹنڈہ نے پولیس کے ساتھ ایک مشترکہ آپریشن میں کالعدم تنظیم سکھس فار جسٹس کے تین کارندوں کو گرفتار کیا جو کہ دیہاتوں کے اسکولوں کی دیواروں پر خالصتان کے حق میں نعرے لکھ رہے تھے۔
انہوں نے کہا کہ "ابتدائی تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ گرفتار ملزمان نے اشتعال انگیز نعرے لگائے جن کا مقصد عوام میں بدامنی کو ہوا دینا اور ملک دشمن جذبات کو ہوا دینا۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے غیر ملکی فنڈنگ حاصل کر رہے تھے۔ پولیس ٹیموں نے تیزی سے کام کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ملک دشمن سرگرمی کو بے نقاب کیا جاسکے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں"۔
ایس ڈی پی او جسمیت سنگھ نے کہا کہ "بٹھنڈہ کے مانانوالا گاؤں اور پی ایم کیندریہ ودیالیہ، ایئر فورس اسٹیشن کے اسکول کی دیواروں پر خالصتان کے نعرے انگریزی میں لکھے گئے تھے۔" پولیس نے اس معاملے میں تین ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ایئرفورس اسٹیشن پر اسکول پر نعرے لکھنے والے نوجوت سنگھ اور راج پریت سنگھ، کالیا والا، کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ نعرے کینیڈا میں رہنے والے پون پریت سنگھ نامی شخص کی ہدایت پر لکھے۔