المناک سڑک حادثہ: اسپتال میں کھانا پہنچانے کے بعد واپس آنے والے تین دوست دم توڑ گئے
پولیس نے حادثے میں ملوث گاڑی کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور فرار ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔
Published : April 10, 2026 at 3:17 PM IST
ماؤ: اترپردیش کے ضلع گھوسی پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع جمڈیہ علاقے میں جمعرات کی دیر رات ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک ہی گاؤں کے تین نوجوانوں کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔ اس سانحہ سے پورے علاقے میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ تینوں نوجوان پرائیویٹ اسپتال میں کھانا پہنچانے کے بعد واپس آرہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا گئی۔ پولیس نے فی الحال تینوں لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق، بیچن یادو (30)سالہ، پرمود یادو (28)سالہ اور آزاد یادو (32) سالہ - تمام بی بی پور گاؤں کے رہنے والے گہرے دوست تھے۔ جمعرات کی شام، تینوں نوجوان ایک ساتھ موٹر سائیکل پر گھوسی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں ایک دوست کو کھانا پہنچانے کے لیے گئے جس کی حاملہ بیوی وہاں داخل تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ رات دیر گئے کھانا پہنچانے کے بعد واپس آتے ہوئے جمڈیہ کے قریب ان کی موٹر سائیکل بے قابو ہوگئی اور مخالف سمت سے آنے والی تیز رفتار بولیرو سے ٹکرا گئی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ تینوں نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی گھوسی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی، لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ دریں اثنا پولیس نے حادثے میں ملوث بولیرو گاڑی کو قبضے میں لے لیا ہے، حالانکہ اس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔ دوسری جگہ جیسے ہی سانحہ کی خبر گاؤں میں پہنچی، سوگوار خاندانوں میں افراتفری اور غم کی لہر دوڑ گئی۔ تینوں گھرانوں میں آہ و بکا اور چیخ و پکار سے پورے گاؤں میں ماتم چھا گیا۔
مزید پڑھیں: گھر کا بیٹا ہی چور نکلا: خود چوری کیے ماں اور بہن کے زیورات، پولیس میں خود ہی درج کرائی شکایت
فی الحال، پولیس فرار ڈرائیور کی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے، اور معاملے کی مکمل تحقیقات جاری ہے۔ یہ المناک حادثہ ایک بار پھر سڑک کی حفاظت اور ٹریفک ضابطوں کی پابندی کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس انوپ کمار نے بتایا کہ تینوں نوجوان ایک ہی موٹرسائیکل پر اسپتال سے واپس آرہے تھے کہ تیز رفتاری کی وجہ سے راستے میں ایک پرتشدد تصادم کا شکار ہوگئے جس کے نتیجے میں ان کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔ ڈرائیور کی تلاش جاری ہے، اس معاملے میں مناسب کارروائی کی جائے گی۔