چھٹھ کی تقریبات کے دوران المناک سانحہ: زمین کے تنازعہ میں ایک ہی خاندان کے تین افراد نے خودکشی کر لی
بہار میں چھٹھ کی پرمسرت تقریبات کے درمیان، ایک ہی خاندان کے تین افراد نے خودکشی کر لی ہے۔ ویشالی سے امریش شرما کی رپورٹ۔
Published : November 13, 2026 at 1:00 PM IST
ویشالی: بہار بھر میں چھٹھ کا تہوار انتہائی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، وہیں ویشالی میں ایک المناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک ہی خاندان کے تین افراد نے خودکشی کر لی ہے۔ ایک 15 سالہ لڑکی کی حالت تشویشناک ہے، جسے بہتر طبی امداد کے لیے حاجی پور کے صدر اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ واقعہ گورول تھانے کے علاقے میں واقع پریم راج گاؤں میں پیش آیا۔
زمین کا تنازع بنا سانحہ کی وجہ
ابتدائی معلومات کے مطابق، یہ خاندان آنجہانی شیام نندن سنگھ کا ہے۔ ان کی وفات کے بعد، ان کے اکلوتے بیٹے راہل نے آبائی زمین فروخت کرنا شروع کر دی تھی۔ خاندان کے دیگر افراد اس فروخت کی مخالفت کر رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے، راہل نے 7 کٹھہ زمین کی فروخت کی رجسٹریشن مکمل کر لی۔
میاں بیوی کے درمیان تنازعہ
رجسٹریشن کا علم ہونے پر، ان کی اہلیہ سیما دیوی نے رجسٹریشن آفس سے زمین کے کاغذات کی نقل حاصل کی اور راہل سے اس فروخت کے بارے میں بازپرس کی۔ اس پر دونوں کے درمیان سخت تکرار ہوئی۔
ماں، بیوی اور بیٹے کی موت
الزام ہے کہ راہل نے گھر سے نکلنے سے قبل اپنی ماں اور بیوی پر تشدد کیا۔ اس کے بعد، جمعرات کی رات گئے، خاندان کے چار افراد نے زہریلی شے کھا لی۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت نرملہ دیوی (55 سال، راہل کی والدہ)، سیما دیوی (35 سال، راہل کی اہلیہ) اور منا کمار (12 سال، راہل کا بیٹا) کے طور پر ہوئی ہے۔
گاؤں میں سوگ کا ماحول
واقعے کے بعد گورول پولیس موقع پر پہنچی اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جس میں خاندانی تنازعے اور زمین کی فروخت پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ پورے گاؤں میں سوگ کا عالم ہے۔
سب انسپکٹر سنیل کمار کے مطابق، "ظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تین افراد زہریلی چیز کھانے سے ہلاک ہو گئے، جبکہ بیٹی کی حالت تشویشناک ہے اور وہ حاجی پور صدر اسپتال میں زیرِ علاج ہے۔ معاملے کی ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے۔"
مقامی رہائشیوں کا کیا کہنا ہے:
مقامی رہائشی ویدیا ناتھ سنگھ نے بتایا کہ خاندان میں زمین کی فروخت کو لے کر تنازعہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے ان چاروں افراد نے زہریلی چیز کھا لی۔ تین افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 15 سالہ لڑکی اس وقت زیرِ علاج ہے۔
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