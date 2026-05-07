مریضوں کے ساتھ تصادم کے بعد اے ایم یو کے تین ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کو معطل کر دیا گیا

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 7, 2026 at 5:32 PM IST

علی گڑھ: علی گڑھ کے جواہر لال نہرو میڈیکل کالج اسپتال میں اس ہفتے کے شروع میں مریضوں کے اٹینڈنٹ کے ساتھ تصادم کے بعد تین رہائشی ڈاکٹروں کو معطل کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ جمعرات کو مسلسل تیسرے دن بھی ہسپتال میں ایمرجنسی سروسز درہم برہم رہیں۔

یونیورسٹی انتظامیہ نے بدھ کی شام ڈاکٹروں محمد طلحہ خورشید، شاویز اور عقیل حسین کو معطل کر دیا۔ اے ایم یو کے عہدیداروں نے بتایا کہ شبانہ بیگم نامی مریض کے اہل خانہ کی شکایت کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ ان کا الزام ہے کہ منگل کی رات دیر گئے جھگڑے کے بعد رہائشی ڈاکٹروں کے ایک گروپ نے ان کی پٹائی کی تھی۔

پولیس نے بتایا کہ تینوں ڈاکٹروں کے خلاف سول لائنز پولیس اسٹیشن میں ہنگامہ آرائی، حملہ، چوٹ پہنچانے، دھمکیاں دینے اور توڑ پھوڑ کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔

یونیورسٹی کے پراکٹر نوید خان نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ معطل ڈاکٹروں کو تحقیقات مکمل ہونے تک یونیورسٹی کیمپس سے باہر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

تاہم ریذیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے معطل ریذیڈنٹ ڈاکٹرز کے خلاف الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ کی کارروائی کو یکطرفہ قرار دیا۔ ایسوسی ایشن نے اعلان کیا کہ وہ معطلی اور پولیس ایکشن کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھے گی۔

