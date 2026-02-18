آسام میں سیاسی بیان بازی تیز، گورو گوگوئی اور بھوپن بورا آمنے سامنے

آسام میں سیاسی بیان بازی تیز، گورو گوگوئی اور بھوپن بورا آمنے سامنے
آسام میں کانگریس کے سینئر رہنما گوگوئی کا کہنا تھا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں مقابلہ "حقیقی کانگریس اور پرانی کانگریس" کے درمیان ہوگا۔
Published : February 18, 2026 at 2:48 PM IST
گوہاٹی : آسام کانگریس کے صدر گورو گوگوئی نے کہا ہے کہ جو رہنما برسرِ اقتدار بی جے پی میں شامل ہوئے، وہ اپنی سیاسی اہمیت کھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سابق ریاستی کانگریس صدر بھوپن کمار بورا بھی اگر بی جے پی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گوگوئی نے کہا کہ بی جے پی میں شامل ہونے والوں کی سیاسی شناخت معدوم ہوگئی ہے اور اس کی مثال سربانند سونووال سمیت کئی رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسام گن پریشد (اے جی پی) بھی زوال کا شکار ہے۔
گوگوئی کا کہنا تھا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں مقابلہ "حقیقی کانگریس اور پرانی کانگریس" کے درمیان ہوگا۔ ان کے مطابق بی جے پی ان پرانے کانگریسی رہنماؤں سے بھری ہوئی ہے جو ریاست میں کانگریس کے 15 سالہ دورِ حکومت میں بدعنوانی سے منسلک رہے۔
انہوں نے آسام کے وزیراعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں سیاست دانوں کو "ہندو سرٹیفکیٹ" دینا بند کرنا چاہیے۔ گوگوئی نے دعویٰ کیا کہ کانگریس ایک سمندر کی مانند ہے اور کسی ایک رہنما کے جانے سے پارٹی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
دوسری جانب، بھوپن بورا نے دعویٰ کیا کہ آسام کانگریس اب گورو گوگوئی کے کنٹرول میں نہیں رہی بلکہ دھوبری کے رکن پارلیمنٹ رقیب الحسین اس کی اصل بنیاد ہیں۔ پی ٹی آئی کو دیے گئے انٹرویو میں بورا نے کہا کہ گوگوئی اس وقت صرف پارٹی کا چہرہ ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ پیر کو کانگریس ہائی کمان کو استعفیٰ بھیجنے کے بعد لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ان سے فون پر طویل گفتگو کی اور ماضی کے تعلقات کا ذکر کیا، تاہم استعفے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔
واضح رہے کہ وزیراعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما نے اعلان کیا ہے کہ بھوپن بورا 22 فروری کو بی جے پی میں شامل ہوں گے، جس کے بعد ریاست کی سیاست میں مزید ہلچل متوقع ہے۔