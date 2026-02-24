یہ ہے تعلیم کی روشنی! نکسل متاثرہ علاقوں کے بچے روانی سے بول رہے ہیں انگریزی
سکول کے پرنسپل پرمود کمار پرعزم ہیں کہ وہ بچوں کو ان کی تعلیم سے محروم نہیں ہونے دیں گے۔
Published : February 24, 2026 at 8:55 PM IST
گیا، بہار: (رتنیش کمار) "میرا نام پرنس کمار ہے اور میں آئی اے ایس آفیسر بننا چاہتا ہوں۔ اب میں کسی سے انگریزی میں بات کرنے سے نہیں ڈرتا۔" انگریزی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، پانچویں جماعت کے طالب علم پرنس کمار کا اعتماد دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائےگا۔
طالبہ پوجا کماری کا کہنا ہے کہ میں اپنے والدین کے تمام خواب پورے کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے پڑھائی نہیں کی لیکن میں پڑھ کر نام کمانا چاہتی ہوں۔
یہ بچے، روانی سے انگریزی بولنے والے، عام لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے۔ ہم 21ویں صدی میں پڑھنے والے ہر بچے سے انگریزی میں روانی کی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ انگریزی بولنے والے یہ بچے اس جگہ سے آئے ہیں جو کبھی نکسلیوں کا گڑھ تھا۔
سرکاری اسکولوں میں بچے روانی سے انگریزی بولتے ہیں: امام گنج بلاک، بہار کے گیا ضلع ہیڈکوارٹر سے تقریباً 100 کلومیٹر دور، اس بلاک کے اندر ایک گاؤں ہے جسے کھڈاؤ کہتے ہیں۔ اس تک پہنچنے کے لیے سڑک تک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بنیادی سہولیات کا حصول مشکل ہے۔ تاہم یہاں کے پرائمری سکول میں پڑھنے والے بچے روانی سے انگریزی بولتے ہیں جو آپ کو حیران کر دے گی۔ اس علاقے میں بہت سے لوگ میٹرک بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے پاس نوکری ہے۔ پھر بھی، یہ نکسلائی علاقہ اب اہم تبدیلی کی کہانی لکھ رہا ہے۔
پرنسپل کی مثبت سوچ منظرنامے کو بدل رہی ہے: گاؤں کے تعلیمی اقدامات بھی پرائمری اسکول کے پرنسپل کی مثبت سوچ سے کارفرما ہیں۔ پرنسپل پرمود کمار پرعزم ہیں کہ وہ بچوں کو ان کی تعلیم سے محروم نہیں ہونے دیں گے۔
پرمود کمار، پرنسپل، پرائمری اسکول، کھڈاؤ نے کہا "ہمارا اسکول امام گنج بلاک کے چند ان چند اسکولوں میں سے ایک ہے جہاں تمام بچے ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کے والدین کو علم نہیں تھا۔ ہمیں بار بار بیداری پیدا کرنی پڑی اور ان سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی تاکید کرنی پڑی۔"
پرنسپل کا حلف: پرمود کمار کہتے ہیں، "میرا بنیادی مقصد کم از کم ایک بچے کو سرکاری نوکری حاصل کرنے میں مدد کرنا اور اسے مزید تعلیم دینا ہے۔ تب ہی میں خود کو ایک کامیاب استاد سمجھوں گا۔ یہ میرا حلف ہے۔ اسکول کی حاضری روزانہ 90 فیصد سے زیادہ ہے۔ یہ کافی کوششوں سے ممکن ہوا ہے۔"
یہ ایک چیلنج تھا... ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا اور والدین کے موبائل نمبر اکٹھے کئے۔ پرنسپل پرمود کمار بتاتے ہیں کہ بچوں کو اسکول پہنچانا ایک بڑا چیلنج تھا۔ اب، 100 فیصد طلباء شرکت کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے تمام بچوں کے والدین کے موبائل نمبر اکٹھے کیے اور ایک واٹس ایپ گروپ بنایا۔ کچھ لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں تھے، اس لیے ان کے پڑوسیوں کو ذمہ داری دی گئی۔
پرمود کمار، پرنسپل، پرائمری اسکول، کھڑاؤ نے کہا "ہم نے رہائشیوں کے ساتھ ماہانہ میٹنگز کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان میٹنگوں میں، ہم والدین کو اپنے بچوں کو ہر حال میں سکول بھیجنے کے لیے قائل کرتے ہیں۔ اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے، تقریباً تمام بچے اڑتے ہوئے رنگوں کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔"
نکسلی علاقے میں ہونے کی وجہ سے تعلیم کی کمی: پرمود کمار بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا ہے تو ہم ان کے گھر فون کرتے ہیں۔ اگر وہ پھر بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں تو ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور اس کی وجہ پوچھتے ہیں۔ نکسلی علاقے میں ہونے کی وجہ سے تعلیم کی کمی ہے۔ دریں اثنا، اسکول نے بچوں کے کھیلنے کے لیے مقامی سامان کا انتظام کیا ہے۔
پرنسپل ذاتی طور پر بچوں کو ٹائی لگاتے ہیں: پرنسپل تعلیم کے فروغ کے لیے اس قدر وقف ہیں کہ جب وہ یونیفارم پہن کر آتے ہیں تو بچوں کو ٹائی بھی دیتے ہیں۔ اس نکسلی علاقے میں تعلیم ایک چیلنج تھی، لیکن اب بچے سیکھ رہے ہیں۔ پرائمری اسکول کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ اسکول کی تمام سہولیات فراہم کرتا ہے، لیکن یہ اسکول، جو ایک انتہائی پسماندہ، نکسلائیٹ سے متاثرہ علاقے میں واقع ہے، دوسرے اسکولوں کے برابر کام کر رہا ہے۔
والدین کی اپنے بچوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنے کی خواہش: ایک طالب علم کے والدین ارجن سنگھ کہتے ہیں کہ ان کی واحد خواہش ہے کہ ان کا بچہ پڑھے اور ترقی کرے۔ پہلے ان کا بچہ سکول نہیں جاتا تھا۔ یہاں کے پرنسپل نے میٹنگیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ گاؤں میں جلسے کرنے لگے۔ جب میرا بچہ حاضر نہیں ہوتا تو اسے فون آتا ہے۔
اسکول پانچویں جماعت تک تعلیم فراہم کرتا ہے: خڑاؤن پرائمری اسکول پہلی سے پانچویں جماعت تک کی کلاسیں پیش کرتا ہے۔ مڈل سکول نہ ہونے سے بہت سے طلباء کی تعلیم میں خلل پڑتا ہے۔ پرنسپل پرمود نے وضاحت کی کہ مڈل اسکول بہت دور واقع ہے جس کی وجہ سے انہیں دوسرے بلاک میں جانا پڑتا ہے۔ یہ بچوں کو اپنی پڑھائی چھوڑنے اور گھر کے کاموں پر توجہ دینے پر مجبور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گاؤں میں کسی نے میٹرک بھی پاس نہیں کیا۔ کوئی سرکاری نوکری نہیں رکھتا۔
گاؤں میں مڈل اسکول بننا چاہیے - والدین: کھڈاؤن گاؤں کی تصویر اب بدل رہی ہے۔ بچے نظم و ضبط سیکھ رہے ہیں اور انہیں انگریزی بولتے دیکھ کر والدین کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ تقریباً 80 گھرانوں پر مشتمل اس گاؤں میں والدین کا مطالبہ ہے کہ یہاں ایک مڈل اسکول بنایا جائے تاکہ ان کے بچے جو آزادی کے بعد سے ان پڑھ ہیں، تعلیم یافتہ اور خود انحصار بن سکیں۔
گاؤں تک جانے کے لیے سڑک تک نہیں ہے: یہ علاقہ کبھی نکسلیوں کی سرگرمیوں کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اس علاقے تک پہنچنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ نکسلی سرگرمیوں میں بھی کچھ حد تک کمی آئی ہے۔ تاہم، بہت سے بنیادی مسائل اب بھی اس علاقے سے دوچار ہیں۔