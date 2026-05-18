ممبئی-احمد آباد شاہراہ پر خوفناک سڑک حادثہ، 13 ہلاک
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک کنٹینر ٹرک شادی کے مہمانوں کے لے جارہی ایک گاڑی سے ٹکرایا۔
Published : May 18, 2026 at 9:01 PM IST
ممبئی: ریاست مہاراشٹر کے پالگھر ضلع میں ممبئی-احمد آباد قومی شاہراہ پر پیر کو ایک خوفناک سڑک حادثے میں کم از کم 13 افراد ہلاک جبکہ 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ایک کنٹینر ٹرک شادی کی تقریب میں جانے والے مہمانوں سے بھری گاڑی سے ٹکرا گیا۔
حادثہ دھانیوری گاؤں کے قریب پیش آیا، جہاں شادی کی تقریب کے لیے مہمانوں کو لے جانے والی ایک "آئشر" پک اپ گاڑی کو گجرات سے ممبئی کی طرف جا رہے تیز رفتار کنٹینر ٹرک نے ٹکر مار دی۔
عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے دوران کنٹینر ٹرک کا پچھلا حصہ الگ ہو کر سیدھا پک اپ گاڑی سے جا ٹکرایا۔ شدید ٹکر کے باعث شادی والے مہمانوں کی گاڑی بے قابو ہو کر سڑک سے لڑھک گئی اور اس کا پچھلا حصہ بری طرح تباہ ہو گیا۔
حادثے کے وقت گاڑی میں 100 سے زیادہ مہمان سوار تھے۔ حکام نے بتایا کہ 13 افراد موقع پر یا اسپتال پہنچنے کے فوراً بعد دم توڑ گئے جبکہ 20 سے 25 افراد شدید زخمی ہوئے۔ بعض زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
پولیس کے مطابق شادی کا قافلہ مقامی شہری بالارام ڈانڈیکر کی منگنی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ مہمان پالگھر ضلع کے دھانیوری علاقے سے تقریب میں شامل ہونے روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں یہ حادثہ پیش آیا۔
وزیر اعلیٰ فڑنویس کا اظہار افسوس، معاوضے کا اعلان
مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر لکھا کہ "پالگھر کے داہانو علاقے میں ٹیمپو اور کنٹینر کے درمیان تصادم میں 13 افراد کی موت انتہائی افسوسناک ہے۔" انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ تقریباً 20 زخمیوں کو کاسا سب ڈسٹرکٹ اسپتال اور دھندلواڑی اسپتال میں علاج کے لیے داخل کیا گیا ہے۔ فڑنویس نے بتایا کہ وہ مسلسل ضلعی انتظامیہ سے رابطے میں ہیں اور پولیس سپرنٹنڈنٹ خود جائے حادثہ پر موجود تھے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔
وزیر اعلیٰ نے حادثے میں جان گنوانے والوں کے اہل خانہ کے لیے پانچ لاکھ روپے امداد کا اعلان بھی کیا۔
حکام نے مرنے والوں کی شناخت سریش رتنا، پانڈو گنپتی، کالو گووند، سنیل ارجن ڈانڈیکر، چیما گووند کرہاڈا، نمیتا وٹھل ڈانڈیکر، سریکا سنتوش، آیوش سیتارام، ساگر نام دیو شندے، وندنا شیوارام والوی، سالونی شیوارام والوی، اجے اہادی اور ریانشی سنتوش کے طور پر کی ہے۔
ادھر حکام نے کنٹینر کے الگ ہونے اور حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے باضابطہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس یہ بھی جانچ کر رہی ہے کہ آیا حادثے میں تیز رفتاری یا ڈرائیور کی غلطی شامل تھی۔
