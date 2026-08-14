چور اسی گھر میں سو گیا جہاں چوری کرنے آیا تھا، جانیں پھر کیا ہوا
پوچھ گچھ کے دوران انکشاف ہوا کہ وہ چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا تھا لیکن نشے میں ہونے کی وجہ سےسو گیا۔
Published : August 14, 2026 at 10:12 AM IST
حیدرآباد: نقدی اور زیورات چرانے کی نیت سے گھر میں گھسنے والا چور شراب پی کر گھر میں اندر ہی سو گیا۔ اگلی صبح اسے دیکھ کر مکین حیران رہ گئے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ تلنگانہ کے رنگا ریڈی ضلع کے پہاڑی شریف علاقہ میں واقع مصطفی کالونی میں پیش آیا۔
اطلاعات کے مطابق ایک نامعلوم شخص مبینہ طور پر رات کے وقت گھر میں قیمتی سامان چوری کرنے کے ارادے سے داخل ہوا۔ تاہم مبینہ طور پر وہ نشہ میں تھا اور چوری کیے بغیر ہی سو گیا۔ رہائشی اس وقت سو رہے تھے اور گھسنے والے کی موجودگی سے لاعلم تھے۔
یہ واقعہ اگلی صبح اس وقت منظر عام پر آیا جب اہل خانہ بیدار ہوئے اور دیکھا کہ اجنبی اپنے گھر میں سو رہا ہے۔ انہوں نے فوراً پڑوسیوں کو آگاہ کیا، اس شخص کو گھیر لیا، اور اس سے پوچھ گچھ کی۔ پوچھ گچھ کے دوران اس شخص نے مبینہ طور پر اعتراف کیا کہ وہ چوری کے ارادے سے گھر میں داخل ہوا تھا لیکن نشہ کی وجہ سے سو گیا تھا۔
واقعہ کی عجیب و غریب وجہ سن کر علاقہ مکین اور محلے والے حیران رہ گئے، چونکہ ملزم گھر کے اندر سوتا ہوا پایا گیا جبکہ گھر والے بھی موجود تھے۔ اس کے بعد مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔
پولیس نے اس شخص کو حراست میں لے لیا اور اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی تاکہ اس کی شناخت کی جا سکے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا وہ چوری کی کسی اور واردات میں ملوث ہے یا نہیں۔ اس واقعہ سے محلے میں کچھ دیر تک کہرام مچ گیا۔
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مزید برآں، گھر کے اندر سوئے ہوئے شخص کی ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں اور سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ عہدیداروں نے رہائشیوں پر بھی تاکید کی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور اپنے گھروں اور سامان کی حفاظت کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔