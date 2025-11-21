پندرہ شادیاں اور لاکھوں روپے کی ٹھگی: گجرات کے مہسانہ میں دلہن بن کر لوٹنے والے گروہ کا پردہ فاش
مہسانہ ضلع کے تھانہ پولیس نے شادی کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے والے مجرم گروہ کو گرفتار کیا ہے۔
Published : November 21, 2025 at 1:02 PM IST
احمد آباد: گجرات کے مہسانہ ضلع کے مختلف اضلاع میں لوگوں سے دھوکہ دہی کا ایک سنسنی خیز معاملہ حل ہو گیا ہے۔ مہسانہ ضلع کے بہوچراجی پولیس اسٹیشن کی ٹیم نے ایک ایسے مجرم گروہ کو گرفتار کیا ہے جو شادی کی آڑ میں لوگوں سے بڑی رقم اور زیورات لوٹتا تھا۔ اس گینگ نے ریاست بھر میں کئی لوگوں کو نشانہ بنایا اور ان سے تقریباً 52 لاکھ روپے اور سونے اور چاندی کے زیورات کی دھوکہ دہی کی۔
یہ پورا معاملہ اڈیواڑا گاؤں کے ایک نوجوان کی شکایت کے بعد سامنے آیا۔ شکایت کنندہ نے 15 نومبر 2025 کو بہوچراجی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اس کی شادی احمد آباد کی رہنے والی چاندنی رمیش بھائی راٹھوڑ سے 12 اگست 2024 کو ہندو رسومات کے مطابق ہوئی تھی۔
شادی کے صرف چار دن بعد چاندنی کا مبینہ بہنوئی راجو بھائی ٹھاکر اڈیواڑا گاؤں آیا اور چاندنی کو اپنے ساتھ لے گیا، یہ دعویٰ کیا کہ اس کے والد بیمار ہیں۔ اس کے بعد چاندنی گھر واپس نہیں آئی اور اس کا موبائل فون بند تھا۔
سونے اور چاندی کے زیورات لوٹ لیے گئے
اس سے شکایت کنندہ کا شک پیدا ہوا۔ تحقیقات پر، یہ پتہ چلا کہ چاندنی بین، راجو بھائی ٹھاکر (جس نے دلال ہونے کا دعویٰ کیا تھا)، چاندنی کی ماں سویتا بین اور ایک اور ملزمہ رشمیکا نے اسے دھوکہ دینے کی سازش کی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس سے شادی سے پہلے اور اس کے دوران 5 لاکھ روپے (500,000 روپے) اور سونے اور چاندی کے زیورات لوٹ لیے گئے تھے۔
ڈرا دھمکا کر مزید رقم بھتہ لی گئی
جب شکایت کنندہ نے طلاق حاصل کرنے کے لیے بروکر راجو بھائی ٹھاکر سے رابطہ کیا تو اسے احمد آباد کے نرودا بلایا گیا۔ وہاں موجود چاروں ملزمین نے شکایت کنندہ کو عصمت دری کے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی دی اور ڈرا دھمکا کر اضافی 50,000 روپے بٹورے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ گینگ ریاست بھر میں شادی کے خواہشمند لوگوں سے رابطہ کرتا تھا۔ وہ انہیں احمد آباد لے جاتے اور شادیاں کرواتے تھے۔
مختلف میرج بیورو کی مدد لی گئی
قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ ایک شادی کو چھپاتے اور پھر دوسری شادی کرتے۔ ان جرائم کے ارتکاب کے لیے ملزم چاندنی، رشمیکا اور راجیش ٹھاکر نے جعلی آدھار کارڈ اور اسکول چھوڑنے کے سرٹیفکیٹ (لیونگ سرٹیفکیٹ) کا استعمال کیا۔ چاندنی نے 'پرجاپتی چاندنی بھرت بھائی' کے نام سے جھوٹے دستاویزات جمع کرائے، جب کہ رشمیکا نے 'واس رشمیکا ہس مکھلال' کے نام سے جھوٹے دستاویزات جمع کرائے۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس گینگ نے ان مجرمانہ سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے احمد آباد کے شبھم میرج بیورو اور جیامادی میرج بیورو کی مدد لی تھی۔
چاندنی کی 15 اور رشمیکا کی 3 شادیاں
پولیس کی تفتیش میں چاندنی کی اب تک کی شادیوں کی تفصیلات سامنے آ کر سب کو چونکا دیا ہے۔ انکشاف ہوا ہے کہ چاندنی نے کل 15 لوگوں سے شادی کی ہے، جن میں شکایت کنندہ سچن بھائی کا 10واں تھا۔ یہ شادیاں 2023 سے اکتوبر 2025 کے درمیان ہوئیں۔ چاندنی نے ان 15 شادیوں سے مجموعی طور پر 50 لاکھ روپے سے زیادہ جمع کیا۔
اسی طرح ملزمہ رشمیکا بین پنچال نے بھی کم سے کم وقت میں کم از کم 3 لوگوں سے شادی کر کے کل 4.70 لاکھ روپے بطور شادی کی رقم لے کر دھوکہ دہی کی۔ بین ضلعی سطح پر کام کرنے والے اس فراڈ گینگ کا پردہ فاش کرنے کے بعد، پولیس نے مزید تحقیقات شروع کی ہیں اور یہ بھی جانچ کر رہی ہے کہ اس گینگ نے ریاست کے دیگر اضلاع میں کتنے ایسے ہی جرائم کیے ہیں۔