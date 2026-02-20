میوات میں رمضان کے پہلے دن مساجد میں نمازوں اور بازاروں میں خریداری کا خاص جوش رہا
روزہ انسان کو برائیوں سے دور رہنے اور سیدھی راہ پر چلنے کا درس دیتا ہے۔
Published : February 20, 2026 at 5:31 PM IST
نوح (ہریانہ): جیسے ہی رمضان کا مقدس مہینہ پہلے روزے کے ساتھ شروع ہوا پورے میوات میں ایک روحانی ماحول پیدا ہو گیا۔ مساجد میں نمازیوں کا ہجوم تھا اور لوگوں نے امن اور خوشحالی کے لیے دعائیں کیں۔ پورے علاقے میں عقیدت و احترام کی فضا چھائی ہوئی تھی۔
بازاروں میں سرگرمی اور خریداری: رمضان کے پہلے روز بازاروں میں غیر معمولی سرگرمی دیکھنے میں آئی۔ لوگوں نے سحری اور افطاری کی تیاریوں میں بڑے پیمانے پر خریداری کی۔ پھلوں، کھجوروں، کیلے، سیب، نارنجی اور تربوز سے بھری دکانیں کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ دکانداروں نے بھی خصوصی انتظامات کئے۔ شام کے قریب آتے ہی بازار اور بھی سنسان ہو گئے، روزہ دار ضروری اشیاء کی خریداری کرکے گھروں کو چلے گئے۔ بچوں اور نوجوانوں نے بھی خاص جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔
رمضان صرف روزے اور پیاس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اپنی نیتوں اور طرز عمل کو پاکیزہ رکھنے کے بارے میں بھی ہے۔ روزہ انسان کو برائیوں سے دور رہنے اور سیدھی راہ پر چلنے کا درس دیتا ہے۔ وقف بورڈ امام نوح کے چیئرمین مولانا اسرالدین نے کہا کہ "رمضان کا مہینہ انسانیت، صبر اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور باہمی محبت کو فروغ دینے کا درس دیتا ہے"۔
سماجی اتحاد کی ایک جھلک: گاؤں کے رہائشی راشد خان نے کہا، "رمضان ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ روزے کے دوران ہم سب افطار کرتے ہیں اور اپنے بھائی چارے کو مضبوط کرتے ہیں۔" دکاندار عبدالرشید نے مزید کہا، "رمضان میں بازاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے۔ لوگ خوشی سے خریداری کرتے ہیں، اور ہم بھی خصوصی تیاریاں کرتے ہیں۔" پہلے روزے کے ساتھ، میوات نے عبادت، ہلچل سے بھرے بازاروں اور سماجی اتحاد کا ایک خوبصورت مظاہرہ دیکھا۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ پورے خطے کے لیے ایمان اور انسانیت کی ایک نئی روشنی لے کر آیا ہے۔