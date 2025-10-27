ETV Bharat / state

سابق ڈی جی پی کی رہائش گاہ میں چوری، چور قیمتی زیورات اور لاکھوں کے نقدی لے اڑے

سابق ڈی جی پی کی رہائش گاہ علی گنج میں ہے۔ چالاک چور سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈی وی آر بھی لے گئے۔

سابق ڈی جی پی کی رہائش گاہ میں چوری،چوروں نے ہیروں کے سیٹ،سونے کے کنگن اور بالیاں اور لاکھوں مالیت کی نقدی چوری کر لی
سابق ڈی جی پی کی رہائش گاہ میں چوری،چوروں نے ہیروں کے سیٹ،سونے کے کنگن اور بالیاں اور لاکھوں مالیت کی نقدی چوری کر لی ((Photo Credit; ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 27, 2025 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ: کرناٹک کے سابق پولیس ڈائریکٹر جنرل مہیندر کمار سریواستو کے علی گنج میں واقع رہائش گاہ سے لاکھوں روپے کا سامان چوری ہو گیا۔ ڈاکٹر رشیکا راج، مہندرا کے خاندان کی ایک رکن، رہائش گاہ پر رہتی تھیں۔ وہ اپنے شوہر سے ملنے عمان گئی ہوئی تھی۔ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوروں نے لاکھوں روپے مالیت کے ہیرے اور سونے کے زیورات اور تقریباً ڈھائی لاکھ روپے کی نقدی چوری کر لی۔ چوری کا اس وقت پتہ چلا جب گھر کا ملازم اپنے گاؤں سے واپس آیا۔ چور اپنے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈی وی آر بھی لے گئے۔

پولیس کے مطابق سابق ڈی جی پی مہندر کمار سریواستو ڈاکٹر رشیکا راج کے ماموں ہیں۔ ڈاکٹر رشیکا اپنے بچوں کے ساتھ 16 اکتوبر کو عمان کے شہر سلالہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ایک سابق نوکر آکاش راوت کو سونپی گئی تھی، جو دیوالی کے بعد 21 اکتوبر کو اپنے گاؤں واپس آئے تھے۔

یہ واقعہ اتوار کی صبح 26 اکتوبر 2025 کو اس وقت سامنے آیا جب آکاش راوت گھر واپس آیا۔ اس نے کئی تالے ٹوٹے ہوئے اور سامان اندر بکھرا ہوا پایا۔ نوکر نے فوراً گھر والوں اور رشتہ داروں کو اطلاع دی۔ ڈاکٹر رشیکا راج بھی واپس آئیں اور الماری کے تالے ٹوٹے ہوئے پائے۔ چور 2.25 لاکھ روپے نقد، سونے کے آٹھ کنگن، 11 چینیں، چار چوڑیاں، دو لاکیٹس، پانچ بڑے سیٹ، تین ہیروں کے سیٹ، دو بازو، 24 بالیاں اور 40 گرام سونے کے سکے لے گئے تھے۔

مزید پڑھیں: ستارہ خودکشی معاملہ: متوفیہ ڈاکٹر کو غلط پوسٹ مارٹم رپورٹس کے لیے مجبور کیا گیا، رشتہ داروں کا دعویٰ

انسپکٹر اشوک کمار سونکر نے بتایا کہ چوری کی اطلاع ملتے ہی علی گنج پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور تحقیقات شروع کی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور فرانزک ٹیم نے جائے وقوعہ کا معائنہ بھی کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ چور اتنے چالاک تھے کہ انہوں نے ڈی وی آر بھی لے لیا، جسے بطور ثبوت استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پولیس اب چوروں کے بارے میں سراغ تلاش کرنے کے لیے گھر کے ارد گرد نصب دیگر سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔

TAGGED:

MAHENDRA KUMAR SRIVASTAVA
THEFT AT FORMER DGP HOUSE
FORMER DGP MAHENDRA SRIVASTAVA
سابق ڈی جی پی کی رہائش گاہ میں چوری
FORMER KARNATAKA DGP THEFT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.