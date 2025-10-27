سابق ڈی جی پی کی رہائش گاہ میں چوری، چور قیمتی زیورات اور لاکھوں کے نقدی لے اڑے
سابق ڈی جی پی کی رہائش گاہ علی گنج میں ہے۔ چالاک چور سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈی وی آر بھی لے گئے۔
Published : October 27, 2025 at 2:21 PM IST
لکھنؤ: کرناٹک کے سابق پولیس ڈائریکٹر جنرل مہیندر کمار سریواستو کے علی گنج میں واقع رہائش گاہ سے لاکھوں روپے کا سامان چوری ہو گیا۔ ڈاکٹر رشیکا راج، مہندرا کے خاندان کی ایک رکن، رہائش گاہ پر رہتی تھیں۔ وہ اپنے شوہر سے ملنے عمان گئی ہوئی تھی۔ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوروں نے لاکھوں روپے مالیت کے ہیرے اور سونے کے زیورات اور تقریباً ڈھائی لاکھ روپے کی نقدی چوری کر لی۔ چوری کا اس وقت پتہ چلا جب گھر کا ملازم اپنے گاؤں سے واپس آیا۔ چور اپنے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈی وی آر بھی لے گئے۔
پولیس کے مطابق سابق ڈی جی پی مہندر کمار سریواستو ڈاکٹر رشیکا راج کے ماموں ہیں۔ ڈاکٹر رشیکا اپنے بچوں کے ساتھ 16 اکتوبر کو عمان کے شہر سلالہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ایک سابق نوکر آکاش راوت کو سونپی گئی تھی، جو دیوالی کے بعد 21 اکتوبر کو اپنے گاؤں واپس آئے تھے۔
یہ واقعہ اتوار کی صبح 26 اکتوبر 2025 کو اس وقت سامنے آیا جب آکاش راوت گھر واپس آیا۔ اس نے کئی تالے ٹوٹے ہوئے اور سامان اندر بکھرا ہوا پایا۔ نوکر نے فوراً گھر والوں اور رشتہ داروں کو اطلاع دی۔ ڈاکٹر رشیکا راج بھی واپس آئیں اور الماری کے تالے ٹوٹے ہوئے پائے۔ چور 2.25 لاکھ روپے نقد، سونے کے آٹھ کنگن، 11 چینیں، چار چوڑیاں، دو لاکیٹس، پانچ بڑے سیٹ، تین ہیروں کے سیٹ، دو بازو، 24 بالیاں اور 40 گرام سونے کے سکے لے گئے تھے۔
مزید پڑھیں: ستارہ خودکشی معاملہ: متوفیہ ڈاکٹر کو غلط پوسٹ مارٹم رپورٹس کے لیے مجبور کیا گیا، رشتہ داروں کا دعویٰ
انسپکٹر اشوک کمار سونکر نے بتایا کہ چوری کی اطلاع ملتے ہی علی گنج پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور تحقیقات شروع کی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور فرانزک ٹیم نے جائے وقوعہ کا معائنہ بھی کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ چور اتنے چالاک تھے کہ انہوں نے ڈی وی آر بھی لے لیا، جسے بطور ثبوت استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پولیس اب چوروں کے بارے میں سراغ تلاش کرنے کے لیے گھر کے ارد گرد نصب دیگر سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔