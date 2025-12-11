خاتون کو ڈائن قرار دے کر کیا گیا ہراساں، مکینوں کا الزام، بھوت بن کر ڈرا رہا ہے متوفی
متاثرہ نے اس معاملے میں ایف آئی آر درج کرائی ہے۔
Published : December 11, 2025 at 1:10 PM IST
رانچی(جھارکھنڈ): جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں جادو ٹونے کے نام پر ایک خاندان کو ہراساں کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ نے ودھان سبھا تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی ہے۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
رانچی کے ودھان سبھا پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع کوٹے گاؤں میں ایک خاتون کو ڈائن بتا کر ہراساں کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ، کلاوتی دیوی نے بتایا کہ ساون کے مہینے میں، اس کے کزن، پون لوہارا، رنگ روڈ پر بال سرنگ کے قریب ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں نے نہ صرف اس پر چڑیل ہونے کا الزام لگایا بلکہ اسے جادو ٹونے کے نام پر مسلسل ہراساں بھی کر رہے ہیں۔
اس سلسلے میں متاثرہ کلاوتی دیوی نے ودھان سبھا تھانے میں سندیپ لوہارا، پھلو دیوی، لکشمی دیوی، چھوٹی لوہارا، روی لوہارا، منوج لوہارا، بھیکھو لوہارا، کرن دیوی، سومرا لوہارا، ساوتری دیوی، نانک لوہارا، پونم لوہارا اور پرواتی دیوی کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے۔
کلاوتی نے بتایا کہ ملزم اس کے گھر پہنچا، اس کے ساتھ زبانی بدسلوکی کی، اور پون کی موت کے لیے اسے ذمہ دار ٹھہرایا۔ وہ مبینہ طور پر کلاوتی دیوی کو اٹکی تھانہ علاقے کے تحت درہ گاؤں کے ایک پجاری کے پاس لے گئے اور راستے میں اسے ہراساں کیا۔
متاثرہ کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یہ واقعہ 7 دسمبر کو اس وقت بڑھ گیا جب صبح 10 بجے کے قریب، کئی آدمی اس کے گھر میں گھس آئے اور، اس کی خالہ بدھو دیوی کا نام لے کر، جو آٹھ یا نو سال قبل فوت ہو گئی تھیں، دعویٰ کیا کہ وہ بھوت بن کر پریشان کر رہی ہیں۔ ملزم نے کلاوتی دیوی کو بھوت واپس کرنے یا جان سے مارنے کی دھمکی دینے پر دباؤ ڈالا۔ جس کے بعد متاثرہ نے تحریری شکایت درج کرائی۔
پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ چڑیل کے شکار سے متعلق ہے اور اس کی تحقیقات کی جارہی ہے۔ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے۔