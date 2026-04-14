خاتون نے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا قتل کیا، لاش کو ڈیزل ڈال کر جلایا، ٹکڑے کئے اور کھیت میں دفن کر دیا
قتل کی ایسی واردات جسے سن کر روح کانپ جائے،گاؤں کے ہی نونوان سے خاتون کو عشق تھا، راستے کی روکاوٹ شوہر....
Published : April 14, 2026 at 7:25 PM IST
مندسور(مدھیہ پردیش): ملک میں گزشتہ کچھ عرصے سے محبت اور قتل کے چونکا دینے والے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ جرائم کے مختلف واقعات نے لوگوں کو چونکا دیا ہے۔ اسی طرح مدھیہ پردیش کے مندسور سے ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ بھانپورہ تھانہ علاقہ کے تحت گاؤں دودھ کھیڑی میں بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا قتل کر دیا۔ یہ واقعہ اس قدر ہولناک انداز میں انجام دیا گیا کہ سننے والے کی روح تک کانپ اٹھے۔
محبت کے تنازع پر شوہر کو تلوار سے قتل
مندسور کے بھان پورہ تھانہ علاقے کے تحت واقع دودھ کھیڑی گاؤں میں پیر کی رات ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک کسان دھنراج یوگی کی بیوی دھپو بائی کا پچھلے چار سالوں سے اسی گاؤں کے پنکج چودھری کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ عورت اپنے شوہر کو اپنے معاملات میں رکاوٹ سمجھتی تھی۔ چنانچہ 10 اپریل بروز جمعہ کی شام کو پنکج چودھری نے کسی بہانے دھنراج یوگی کو اپنے فارم پر بلایا۔ جب وہ پہنچا تو وہاں پہلے سے موجود خاتون اور اس کے عاشق پنکج نے اس پر تلوار سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا اور پھر رسی سے گلا دبا کر قتل کر دیا۔
ڈیزل ڈال کر لاش کو جلایا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا
اس کے بعد ملزم پنکج چودھری ایک پٹرول پمپ پر گیا، جہاں اس نے 4-5 لیٹر ڈیزل خریدا۔ اس کے بعد اس نے کھیت میں لکڑی پر ڈیزل ڈال کر لاش کو جلانے کی کوشش کی۔ جب لاش نہ جلی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جے سی بی سے گڑھا کھود کر کھیت میں دفن کر دیا۔ واقعے کے بعد جب دھنراج گھر واپس نہیں آیا تو اس کی بیٹی اور بیٹے نے اپنے باپ کی تلاش شروع کردی۔ کسی ناخوشگوار خوف سے انہوں نے گاؤں والوں کو جمع کیا۔
پولیس نے عاشق کو گرفتار کر لیا، کھیت سے لاش کے اعضاء برآمد
گاؤں والوں نے اس واقعے کی اطلاع بھان پورہ پولیس اسٹیشن کو دی۔ واقعے کے بعد پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔ موبائل فون کی تفصیلات اور شک کی بنیاد پر، پولیس نے فوری طور پر پنکج چودھری کو حراست میں لے لیا۔ سخت پوچھ گچھ کے دوران ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ اس کے بعد پولیس پنکج کو اس کے فارم لے گئی، جہاں اس نے اسے قتل کرنے، اس کی لاش کو جلانے اور پھر اسے دفن کرنے کا اعتراف کیا۔ پولیس نے فوری طور پر لاش کے اعضاء برآمد کر کے ملزم بیوی کو گرفتار کر لیا۔
اہل خانہ اور گاؤں والوں نے سڑک بلاک کی
اس واقعہ کو لے کر گاؤں والوں میں شدید غصہ ہے۔ خاندان کے افراد اور گاؤں والوں نے دودھ کھیڑی ماتاجی چوک پر سڑک بلاک کر دی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس کے گھر کو بلڈوزر سے مسمار کیا جائے۔ متوفی کی بیٹی نے بتایا، "میرے والد آخری بار یہ کہہ کر گھر سے نکلے تھے کہ وہ پنکج چودھری کے گھر جا رہے ہیں، اور وہ اپنی موٹر سائیکل لے گئے تھے۔ اس کی وجہ سے شبہ ہوا کہ شاید انہیں قتل کیا گیا ہے۔"
عاشق کے لئے شوہر کا قتل
ایس ڈی او وجے کمار یادو نے کہا، "پنکج چودھری کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ملزم پنکج اور دھپو بائی سے پوچھ گچھ جاری ہے، انہوں نے بتایا کہ دونوں نے محبت کی وجہ سے جرم کرنے کا اعتراف کیا ہے، اور مزید کارروائی کے لیے ریونیو حکام سے مدد لی جا رہی ہے۔" انہوں نے کہا کہ معاملے کی مکمل چھان بین کی جائے گی اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔