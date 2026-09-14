مغربی بنگال حکومت نے 252 مدارس کو بند کرنے کا حکم دیا، 100 دیگر مدارس کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری
مدارس کے بارے میں، اقلیتی امور اور مدرسہ تعلیم کے وزیر، خدی رام توڈو نے کہا کہ ضروری منظوریوں کے ساتھ مدارس چلتے رہیں گے۔
Published : September 14, 2026 at 5:17 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال حکومت نے ریاست گیر سروے کے بعد 252 مدارس کو بند کرنے کا حکم دیا ہے اور تقریباً 100 دیگر کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ ریاستی پنچایتی راج کے وزیر دلیپ گھوش نے پیر کو کہا کہ غیر قانونی مدارس کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف ان اداروں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی جن کی حکومت کی اجازت ہے۔
سروے کے مطابق بہت سے اداروں میں ضروری منظوریوں اور انفراسٹرکچر کی کمی تھی۔نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے گھوش نے کہا کہ جہاں حکومتی اجازت نہ ملی ہو وہاں آپریشن جاری نہیں رہ سکتے۔
مدارس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ چلانا چاہتے ہیں تو انہیں حکومت کی اجازت لینا ہوگی۔ صرف درست اجازت کے حامل افراد کو کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدارس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔
دلیپ گھوش کا یہ بیان مغربی بنگال حکومت کی طرف سے ریاست بھر میں اسلامی تعلیمی اداروں کے جائزے کے ایک حصے کے طور پر 252 مدارس کو بند کرنے کا نوٹس جاری کرنے کے بعد آیا ہے۔
مدارس کے بارے میں، اقلیتی امور اور مدرسہ تعلیم کے وزیر، خدی رام توڈو نے کہا کہ ضروری منظوریوں کے ساتھ مدارس چلتے رہیں گے۔ محکمہ نے سرکاری اور نجی دونوں مدارس کے بنیادی ڈھانچے، منظوری کی حیثیت اور انتظامی نظام کا جائزہ لینے کے لیے جون میں مغربی بنگال کے تمام اضلاع میں زمینی سطح کا سروے کیا۔ حکام نے بتایا کہ متعلقہ مدارس کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جوابات کا جائزہ لینے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔
ٹوڈو نے کہا کہ یہ مشق وزیر اعلی سویندو ادھیکاری کی ہدایات پر شروع کی گئی تھی تاکہ مختلف اضلاع میں مجاز اور غیر مجاز مدارس کی تعداد کا تعین کیا جا سکے۔ وزیر نے کہا کہ کل 252 مدارس کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ 100 دیگر کو ضروری منظوریوں اور بنیادی ڈھانچے کی کمی پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔