یوم جمہوریہ کے موقع پر مدرسے میں لہرایا گیا ترنگا جھنڈا، کیمپس قومی ترانے سے گونج اٹھا
ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دیں، مصائب برداشت کیے، جیلوں میں رہے اور بہت سے مسکراتے ہوئے پھانسی پر چڑھ گئے۔
Published : January 26, 2026 at 5:28 PM IST
رامپور: 26 جنوری کے مبارک موقع پر پورے ملک میں یوم جمہوریہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ سرکاری دفاتر، سکولوں، کالجوں اور مدارس میں پرچم کشائی بڑے جوش و خروش سے ہوئی۔ ہر طرف لہراتا ترنگا، قومی ترانے کے ساتھ، حب الوطنی کا پیغام دیا۔
فیض العلوم میں ترنگا لہرایا گیا: مدرسہ فیض العلوم میں ترنگا بڑے احترام اور وقار کے ساتھ لہرایا گیا۔ جیسے ہی مدرسہ کے ڈائریکٹر مولانا اسلم جاوید قاسمی نے پرچم کشائی کی تو مدرسہ کا پورا کیمپس قومی ترانے سے گونج اٹھا۔ بچوں اور اساتذہ نے مل کر قومی ترانہ گایا، جس میں ملک کے لیے اپنے ایمان اور احترام کا اظہار کیا گیا اور حب الوطنی کا پیغام دیا۔
ہم اپنے ملک کے لیے جییں گے اور مریں گے: اس کے بعد مدرسہ میں مختلف ثقافتی اور تعلیمی پروگراموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے بچوں کو ہندوستانی آئین، جدوجہد آزادی اور یوم جمہوریہ کی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ مقررین نے واضح کیا کہ ہمارا آئین ہمیں نہ صرف ہمارے حقوق بلکہ فرائض کا بھی درس دیتا ہے۔ پروگرام کا مقصد بچوں میں حب الوطنی، اتحاد اور آئینی اقدار کے بارے میں شعور کو بڑھانا تھا۔ بچوں کے جوش و جذبے اور حب الوطنی کے جذبے نے واضح طور پر ان کے جذبات کا اظہار کیا۔
مدرسہ کے ڈائریکٹر مولانا اسلم جاوید قاسمی نے بتایا کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کس طرح یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا اور کس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم بچوں کو یہ سب باتیں بتائیں گے تاکہ وہ جان سکیں کہ ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دیں، کس طرح درد سہے، کیسے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ بہت سے لوگوں نے مسکراتے ہوئے گولیاں بھی کھائیں اور اپنے ملک کی تعریفیں گاتے ہوئے پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے۔
