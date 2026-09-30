بھڑک گیا سپریم کورٹ، کہا۔۔ ہم یوپی پولیس کو تحلیل کر دیں گے، جانیں کیا ہے معاملہ
سپریم کورٹ نے ایک مقدمےکی سماعت کرتے ہوئے یوپی پولیس سے متعلق کہا کہ، یہ سب بکواس کسی نہ کسی مرحلے پر بند ہونی چاہیے۔
By PTI
Published : September 30, 2026 at 6:49 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز اتر پردیش پولیس کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ، "قواعد کی پاسداری ایک الگ بات ہے اور حد سے زیادہ لچک دکھانا دوسری۔" عدالت نے یہ تبصرہ اس وقت کیا جب پولیس نے جائے وقوعہ سے ہی ملزم کو گرفتار کرنے کے باوجود ایک "نامعلوم شخص" کے خلاف دست درازی کا مقدمہ درج کر دیا۔
بلند شہر ضلع میں دست درازی کے ایک مقدمے میں ملزم کی پیشگی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست کی سماعت کے دوران، سپریم کورٹ نے سخت تبصرہ کیا اور اشارہ دیا کہ اتر پردیش پولیس کو تحلیل کر کے تمام تفتیش سی بی آئی کے حوالے کی جا سکتی ہے۔
جسٹس سنجے کمار اور جسٹس سنجیو سچدیوا پر مشتمل بنچ نے سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا، "قواعد کی پاسداری ایک الگ بات ہے اور حد سے زیادہ لچک دکھانا دوسری۔ اور اس طرح مقدمے کو دبانے کی کوشش؟ اس بارے میں جتنا کم کہا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔"
اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) کو اگلی سماعت پر عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے بنچ نے پوچھا، "کیا آپ اسی طرح تفتیش کرتے ہیں؟ ہم نے کئی مقدمات میں کوتاہیاں دیکھی ہیں۔ ہر معاملے میں آپ کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے۔ اگر آپ مقدمات کو اس طرح نمٹائیں گے تو لوگ آپ پر کیسے بھروسہ کریں گے؟"
بنچ نے کہا، "بہتر ہوگا کہ ہم سی بی آئی سے کہیں کہ وہ مداخلت کرے اور یو پی پولیس سے تمام تفتیش اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ہم یو پی پولیس کو تحلیل بھی کر سکتے ہیں۔" "یہ سب بکواس کسی نہ کسی مرحلے پر بند ہونی چاہیے۔"
عدالت نے درخواست گزار کے اس موقف کا نوٹس لیا کہ پولیس کی رپورٹ "جانبدارانہ" تھی۔ نشاندہی کی گئی کہ پولیس نے ابتدائی طور پر ایک "نامعلوم شخص" کے خلاف ایف آئی آر درج کی، لیکن جب عدالت نے رپورٹ طلب کی تو انہوں نے بغیر کسی تفتیش کے اس میں ملزم کا نام شامل کر دیا۔
درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے ایک "نامعلوم" موٹر سائیکل سوار کے خلاف ایف آئی آر درج کی، حالانکہ مشتبہ شخص کو موقع پر ہی پکڑ کر مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کی ابتدائی رپورٹ شروع ہی سے جانبدارانہ تھی اور بعد میں ملزم کو کلین چٹ دے دی گئی۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ ضبط کی گئی موٹر سائیکل پر ابتدا میں کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی، لیکن تفتیش کے دوران اسے پراسرار طور پر ایک رجسٹریشن نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اگرچہ شکایت صبح درج کرائی گئی تھی، لیکن اس پر درج وقت رات نو بجے کا تھا۔
عدالتی بینچ نے اتر پردیش پولیس کے وکیل سے سوال کیا، "کیا ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی تھی؟ اگر ملزم کو جائے وقوعہ سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا تو آپ نے اسے 'نامعلوم' کے طور پر کیوں درج کیا؟"
"اگر موٹر سائیکل سوار کو موقع پر ہی پکڑ لیا گیا تھا تو آپ نے 'نامعلوم' شخص کے خلاف ایف آئی آر کیوں درج کی؟ لوگ پولیس پر کیسے بھروسہ کریں؟"
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ابتدائی ایف آئی آر میں گرفتار مشتبہ شخص کا نام خالی چھوڑنا اور بعد ازاں مقدمے کی تفصیلات میں ردوبدل کرنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ادارہ جاتی وقار اور عوامی اعتماد کو مکمل طور پر مجروح کرتا ہے۔
بینچ نے استفسار کیا، "آپ ملزم کو جائے وقوعہ سے گرفتار کرتے ہیں لیکن ایف آئی آر میں اس کا نام درج نہیں کرتے۔ شاید، اگر 'معاملہ' (یا مفادات کا سودا) طے پا جائے تو آپ نام تبدیل کر دیں یا اپنی پسند کا نام شامل کر لیں؛ ہو سکتا ہے آپ مختلف ایف آئی آرز میں ملزمان کی کوئی فہرست رکھتے ہوں اور کسی ایسے شخص کا نام شامل کر لیں جس کے خلاف کم مقدمات درج ہوں۔ کیا وہاں معاملات اسی طرح چلتے ہیں؟"
اپنے حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ یو پی پولیس کی جانب سے جمع کرایا گیا حلف نامہ مکمل طور پر غیر تسلی بخش تھا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ ایک نیا حلف نامہ جمع کرائیں جس میں وضاحت کی گئی ہو کہ ملزم کا نام ایف آئی آر میں کیوں شامل نہیں کیا گیا تھا۔
عدالت نے کہا کہ، "ہم نے یو پی پولیس کے حلف نامے کو مکمل طور پر غیر تسلی بخش پایا۔ اگلی سماعت کے لیے، متعلقہ افسر کو بہتر حلف نامے کے ساتھ عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔ اس میں یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ 'نامعلوم' موٹر سائیکل سوار کے خلاف ایف آئی آر کیوں درج کی گئی جبکہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ سوار کو جائے وقوعہ سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔" عدالت نے یہ بھی جاننا چاہا کہ ایف آئی آر میں ابتدا میں ملزم کا نام کیوں خالی چھوڑا گیا تھا اور بعد میں اسے کیوں شامل کیا گیا۔
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